Что с вкладами?

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы стали вкладывать больше денег. Так в начале 2022 года общий объем вкладов петербуржцев превысил отметку в 3 трлн руб. Это на 13,7% больше, чем в 2021 году.

Наибольший прирост здесь произошел в декабре, что связано с допвыплатами, которые получили люди. Эти деньги граждане предпочли держать на банковских счетах. Другая причина роста вкладов – повышение ключевой ставки ЦБ. Это привело к росту процентов по депозитам.

Если в январе 2021 года ключевая ставка составляла чуть более 4%, то сейчас выросла до 9,5%. Центробанк был вынужден прибегнуть к данной мере, поскольку наблюдался высокий процент инфляции 8,8%.

Однако люди вкладывают деньги не потому, что надеются заработать с помощью таких сбережений. Граждане хотят сохранить хоть какие-то суммы, чтобы снизить потери, вызванные инфляцией.