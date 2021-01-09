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Питерец.ру » Экономика » Банкротов стало больше

Банкротов стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге обанкротилось более 7 тыс. человек

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице выросло число банкротов. Таковыми были признаны 7,2 тыс. человек. Это на 74% больше, нежели в 2019 году. При этом для многих людей процедура банкротства закончилась неудачно. По данным экспертов, лишь у 13 человек из тысячи удалось завершить начатое. Остальные не были освобождены от финансовых обязательств.

Сегодня многие люди сталкиваются с серьезными финансовыми сложностями. В некоторых случаях проблему можно решить, если признать себя банкротом. Однако подобная процедура достаточно сложна. В этом деле существует множество нюансов, разобраться в которых не так уж просто. Потому появилось немало специалистов, предлагающих оформить банкротство.

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