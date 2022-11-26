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Питерец.ру » Экономика » Самозанятые получат право на размещение нестационарных торговых объектов в Петербурге

Самозанятые получат право на размещение нестационарных торговых объектов в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Самозанятые получат право на размещение нестационарных торговых объектов в Петербурге

Комитет по законодательству предлагает предоставить самозанятым гражданам право на размещение нестационарных торговых объектов в рамках установленной городом схемы. В январе 2020 года Санкт-Петербург присоединился к федеральному эксперименту. Он должен определить, насколько эффективен налог на профессиональный доход, который распространяется на эту категорию граждан. Статус, права и обязанности самозанятых вплоть до 31 декабря 2028 года установлены соответствующим федеральным законом. В отличие от более крупных предпринимателей они могут пользоваться минимальными налоговыми ставками и максимально упрощенной процедурой уплаты налога.

– Распространяя право на размещение нестационарных торговых объектов и на самозанятых,  мы, во-первых, выполняем требование федерального законодательства, а во-вторых, продвигаем реализацию федерального налогового эксперимента в Санкт-Петербурге, приводим его в логически завершенную форму, – объяснил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Санкт-Петербург сейчас входит в тройку лидеров по количеству самозанятых граждан. К началу сентября 2022 года такой статус в городе зарегистрировали свыше 370 тысяч человек. Только за последний год их количество увеличилось более чем на 1/3. В нашем городе самозанятые имеют возможность получить льготные займы для развития бизнеса и воспользоваться обучающими программами. По данным Федеральной налоговой службы, наиболее популярными среди них направлениями деятельности являются услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства.

Источник: ЗАКС
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