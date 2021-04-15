Payeer

ента новостей

07:24
Что с бизнесом?
07:23
Чем обычно занимаются замозанятые?
20:43
В Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества
20:42
В Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны
19:15
Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах
16:01
Абонементы малого зала Петербургской филармонии
14:41
Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»
14:37
Выставка «Территория творчества»
14:35
Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей
13:31
Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков
13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:11
Откажемся от доллара или нет?
10:40
Когда отключат отопление?
01:10
После поражения от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии сезон для СКА завершён
16:44
В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова
15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
10:56
В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
10:00
Что с коллективным иммунитетом?
09:20
Лидерство в малом бизнесе
19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий
19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
14:26
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Чем обычно занимаются замозанятые?

Чем обычно занимаются замозанятые?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
postium.ru
Какая деятельность наиболее популярна среди самозанятых

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице зарегистрировано примерно 98 тыс. самозанятых. Об этом сообщила глава ФНС по Петербургу Александра Гнедых. По ее словам, число этих людей могло быть больше. Но в дело вмешалась пандемия, из-за чего темпы регистрации самозанятых снизились.

Гнедых отметила, что люди предпочитают выходить из теневого сектора достаточно осторожно. Чаще всего самозанятые занимаются пассажирскими перевозками, it-услугами, рекламой и сдачей квартир в аренду.

Напоминаем, что статус самозанятых имеют граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но платят налог на профессиональный труд. Петербург присоединился к данной программе в 2020 году.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-03-2020, 07:49
Как проходит регистрация самозанятых
29-08-2020, 09:18
Миллион самозанятых
28-10-2020, 08:26
Из предпринимателей в самозанятые
4-05-2018, 07:54
Налог для самозанятых
3-03-2020, 08:34
Появляются самозанятые
2-11-2019, 08:46
Всех самозанятых обложат налогом?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
185
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
156
12-04-2021, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
198
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
183
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх