Чем обычно занимаются замозанятые?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице зарегистрировано примерно 98 тыс. самозанятых. Об этом сообщила глава ФНС по Петербургу Александра Гнедых. По ее словам, число этих людей могло быть больше. Но в дело вмешалась пандемия, из-за чего темпы регистрации самозанятых снизились.

Гнедых отметила, что люди предпочитают выходить из теневого сектора достаточно осторожно. Чаще всего самозанятые занимаются пассажирскими перевозками, it-услугами, рекламой и сдачей квартир в аренду.

Напоминаем, что статус самозанятых имеют граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но платят налог на профессиональный труд. Петербург присоединился к данной программе в 2020 году.