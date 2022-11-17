Операторы связи смогут предлагать услуги россиянам без ограничений

17 декабря на рассмотрение Госдумы внесли законопроект № 237186-8«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс Российской Федерации». Предлагаемые в проекте меры позволят создать условия для недискриминационного, а, следовательно, равного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома по всей России. Потребители же получат более качественные услуги по более выгодной цене. Основными изменениями, которые предусматривает проект, стали безвозмездное, кроме платы за электроэнергию, размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома, а также возможность размещения сетей связи в МКД по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.

Инициаторами и разработчиками законопроекта выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Эти решения, уверены авторы новой законодательной инициативы, станут действенной мерой поддержки отрасли и развития инфраструктуры, в том числе с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Подпункта «д» пункта 2 Указа устанавливает обязанность довести долю домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к интернету, до 97 %.

Законопроект позволит защитить законные интересы и конституционные права граждан страны путем создания равных условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре МКД и создает важные условия для развития современной телекоммуникационной среды. Александр Хинштейн подчеркнул, что доступ к информации — это одна из базовых потребностей современного человека, так как операторы связи осуществляют и прием интернет-сигнала, и телевизионный сигнал. При этом на сегодняшний день их доступ в жилые дома не обеспечивается на законодательном уровне — по существующему Жилищному кодексу для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании. «Но на эти собрания никто не ходит, а решение принимает управляющая компания, что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только «своих» операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников», - сказал Александр Хинштейн.

Помимо основных изменений о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома законопроект предполагает введение моратория на повышение размера платы по договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества до 31 декабря 2024 года. Также Правительством Российской Федерации должен быть разработан и установлен единый порядок размещения сетей связи в МКД оператором связи, заключившим договор об оказании услуг с собственником или нанимателем жилого помещения. Такой порядок должен включать в себя, помимо прочего, требования по размещению в жилом доме сетей связи и порядок взаимодействия между оператором связи и ответственным сотрудником, управляющим МКД.

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что новеллы законопроекта позволят устанавливать телекоммуникационное оборудование любого вида, необходимое для обеспечения высокоскоростного доступа граждан России к интернету в любой точке страны. «Сейчас специфика жилищного законодательства и законодательства о связи в части организации широкополосного доступа в интернет создает, по сути, своеобразное цифровое неравенство. Поскольку для установки оборудования операторы связи должны проходить через фильтр жилищных управляющих структур, нередко жители получают недостаточно качественные и слишком дорогие услуги связи. При этом промежуточные структуры получают возможности искусственно ограничивать доступ в здание как небольших локальных провайдеров, так и крупных системообразующих компаний. В итоге россияне оказываются в ситуации, когда вынуждены без учета соотношения цены и качества использовать единственного поставщика цифрового сигнала, который смог получить доступ к клиентам и в большинстве случаев оказался в положении монополиста», - сказал парламентарий. Законопроект позволит полностью исключить подобные проблемы, добавил он.

Специалисты АНО «Цифровая долина Прикамья» также считают, что решение этой проблемы можно назвать частью программы по устранению цифрового неравенства в большинстве активно развивающихся регионов страны. Директор АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь подчеркнул, что предложенная законодательная инициатива даст возможность всем операторам связи работать по универсальным правилам игры в соответствии с действующим законодательством и будущими разъяснениями правительства. «К примеру, в Пермском крае кроме пятерки крупных общефедеральных провайдеров работают еще 25 локальных компаний связи. При этом каждый многоквартирный дом, даже расположенный в новых районах, где нет никаких технических проблем с установкой подстанций сети, работает только с одним, в лучшем случае, с двумя операторами связи. Мы периодически принимаем обращение прикамцев и помогаем устранять это неравенство точечно, но в масштабах страны вручную отрегулировать эту ситуацию, безусловно, невозможно», - подчеркнул господин Ландарь.