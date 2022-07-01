Депутаты предлагают запретить рекламу микрофинансовых организаций

На рассмотрение Законодательного Собрания СПб внесен проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением запрета на рекламу микрофинансовой деятельности».Федеральную законодательную инициативу подготовили депутаты Андрей Рябоконь, Денис Четырбок, Павел Крупник, Михаил Барышников и Антон Соловьев. Авторы предлагают ввести запрет на рекламу микрофинансовой деятельности. По мнению парламентариев, в связи с легкой доступностью и отсутствием необходимости подтверждать доход, микрозаймами, в основном, пользуются наименее обеспеченные и грамотные слои населения. Навязчивое продвижение таких финансовых продуктов зачастую вызывает у них неоправданное ощущение выгоды и переоценку своих возможностей.

– Агрессивная реклама микрофинансовых организаций создает условия для неосмысленного, беспечного поведения граждан, связанного с получением микрозаймов. Часто люди не рассчитывают свои финансовые возможности, поддаваясь экспрессивному порыву, маркетинговым уловкам со стороны микрофинансовых организаций. Полагаю, что в нынешней финансово-экономической ситуации необходимо минимизировать риски экспрессивных действий граждан в сфере микрокредитования, чему может способствовать введение запрета рекламы микрофинансовой деятельности, – считает депутат Андрей Рябоконь.