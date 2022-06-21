В Петербурге подвели итоги Петербургского международного экономического форума

На пресс-конференции, проведенной в пресс-центре ТАСС, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Алексей Корабельников, координатор организации «Деловая Россия», депутат ЗС СПб Дмитрий Панов и председатель Комитета по промышленной политике, инновациями и торговле Кирилл Соловейчик подвели итоги 25-го Петербургского международного экономического форума.

Александр Бельский подчеркнул, что главной темой форума был ответ на вызовы нового времени. Устанавливаются новые партнерские связи, создаются новые логистические цепочки. Россия переориентируется на тесное сотрудничество со странами Азии и Южной Америки.

– Форум является авторитетной международной площадкой. Бизнесмены встретились с руководителями стран и регионов, посмотрели друг другу в глаза. Перед всеми нами открыты новые возможности. Важно их не упустить, определить в краткосрочной перспективе ключевые отрасли для развития, – сказал спикер петербургского парламента.

Алексей Корабельников отметил, что экономика страны выстояла под санкционными ударами, сохранив стабильность на финансовом и товарном рынках.

– Мы помогаем и будем помогать бизнесу. Это стратегия как финансово-экономического блока, так и в целом Правительства Санкт-Петербурга. Мы сегодня в большей степени ориентируемся на российских инвесторов, но, думаю, в скором времени ситуация изменится, и на российский рынок придут новые иностранные компании, – заявил вице-губернатор.

По словам Дмитрия Панова, особенно важным на форуме было то, что Индия, Китай и арабский мир открыто представили себя в качестве альтернативного партнера для РФ вместо ушедших США и ЕС, которые готовы строить долговременные экономические связи.

– Единственный момент: для более масштабного объема инвестиций представители Индии, Китая и арабских стран ждут защиты своих инвестиций, в частности, посредством госгарантий, – отметил Дмитрий Панов.

Как ранее отмечал Председатель ЗС СПб, Северная столица подписала 43 соглашения более чем на 500 млрд рублей в сферах развития инфраструктуры города, транспорта, здравоохранения, науки, образования, развития IT-технологий и промышленности. Привлеченные инвестиционные средства позволят и дальше развивать уже существующие производства, науку, создавать высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места. Идет расширение возможностей промышленности, курс на привлечение не просто капиталовложений, а умных инвестиций. Петербург – в списке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.