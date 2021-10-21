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Питерец.ру » Культура » В Петербурге прошел Фестиваль культуры народов Китая

В Петербурге прошел Фестиваль культуры народов Китая

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге прошел Фестиваль культуры народов Китая

15 октября в Санкт-Петербурге на площадке Большого ресторана «Цинь» по адресу 16-я линия Васильевского острова, д.83 состоялся Фестиваль культуры народов Китая.

Площадка проведения мероприятия является ежегодной традицией, вот и в этом году ресторан «Цинь» открыл свои двери для гостей Фестиваля. Организатором мероприятия выступает Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

В рамках проведения Фестиваля гости ознакомились с тематической выставкой, состоящей из предметов быта и декоративно-прикладного искусства китайцев, фотовыставкой, отражающей историю и современность китайского народа, а также приняли участие в тематических мастер-классах по китайскому каллиграфическому письму, изучению китайского языка для всех возрастов, познакомились с традиционной китайской чайной церемонией, научились играть в традиционные китайские настольные игры.

Во время Церемонии открытия к участникам обратились Заместитель директора Санкт-Петербургского Дома национальностей Шульгина Ольга Юрьевна и Председатель Региональной общественной организации «Китайское общество Санкт-Петербурга» Чэнь Чжиган. Почетные гости отметили важность проведения Фестиваля и сохранения этой доброй ежегодной традиции.

Шульгина Ольга Юрьевна также зачитала обращение к гостям Директора Санкт-Петербургского Дома национальностей, а Чень Чжиган в свою очередь поблагодарил Санкт-Петербургский Дом национальностей за большое внимание и теплое отношение к китайскому обществу Санкт-Петербурга, которое является на данный момент национальным меньшинством по количеству представителей в городе.

Далее гостям Фестиваля была представлена насыщенная концертная программа от национальных творческих коллективов и исполнителей Санкт-Петербурга, являющихся носителями китайской культуры, а также творческих коллективов и исполнителей, представителей национально-культурных автономий, объединений и землячеств Санкт-Петербурга, которые сохраняют и транслируют этнокультурные традиции народов России.

Приятным и вкусным завершением программы Фестиваля стала дегустация блюд китайской национальной кухни.

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