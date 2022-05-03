Поддержат сельское хозяйство

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы окажут дополнительную поддержку предприятиям, работающим в сфере сельского хозяйства. Необходимый для этого документ подписал Александр Беглов.

Сельхозпредприятиям будут предоставлены субсидии на общую сумму 149,6 млн руб. При этом 7,5 млн руб. поступят из федерального бюджета. Все эти деньги предназначены на развитие отрасли. Нужно будет закупать молодняк, заготавливать корма, обеспечивать переработку молока и решать другие задачи. Эти финансы также потребуются для погашения платежей по кредитам, которые предоставлялись на приобретение сырья.

Субсидии для сельского хозяйства сейчас просто необходимы. Это поможет в производстве, что обеспечит город качественными продуктами. Так что глава Петербурга принял верное решение, ведь сельскохозяйственной отрасли нужна помощь.