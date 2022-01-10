Выделено допфинансирование для бизнеса

«Питерец.ру» сообщает, что Минэкономразвития выделит 295,8 млн руб. для Северной столицы. Эти средства пойдут на проекты в поддержку бизнеса. Речь идет о трех региональных программах.

Они имеют отношения к поддержке стартапов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. Средств поступят в рамках дополнительного соглашение, которое городские власти заключили с правительством РФ.

Как видим, у Александра Беглова хорошо получается добывать нужное финансирование для Петербурга. Губернатор имеет обширные связи и зарекомендовал себя как отличный хозяйственник. Во время его руководства Северная столица заключила немало выгодных соглашений.

Например, в 2022-2024 годах город получит субсидии от Министерств энергетики и сельского хозяйства. Это очередные средства для реализации важных проектов.