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Питерец.ру » Экономика » Выделено допфинансирование для бизнеса

Выделено допфинансирование для бизнеса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургу выделят деньги на помощь малому бизнесу

«Питерец.ру» сообщает, что Минэкономразвития выделит 295,8 млн руб. для Северной столицы. Эти средства пойдут на проекты в поддержку бизнеса. Речь идет о трех региональных программах.

Они имеют отношения к поддержке стартапов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. Средств поступят в рамках дополнительного соглашение, которое городские власти заключили с правительством РФ.

Как видим, у Александра Беглова хорошо получается добывать нужное финансирование для Петербурга. Губернатор имеет обширные связи и зарекомендовал себя как отличный хозяйственник. Во время его руководства Северная столица заключила немало выгодных соглашений.

Например, в 2022-2024 годах город получит субсидии от Министерств энергетики и сельского хозяйства. Это очередные средства для реализации важных проектов.

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