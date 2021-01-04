Губернатор Санкт‑Петербурга подписал постановления по поддержке рынка труда и занятости

Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства Санкт‑Петербурга по поддержке рынка труда и занятости населения.

Постановлением № 139-17-2019-036 одобрено дополнительное соглашение с Министерством экономического развития РФ о предоставлении из федерального бюджета бюджету Санкт‑Петербурга иного межбюджетного трансферта на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Объем трансферта, который поступит в бюджет Петербурга в 2021 году, составит 173 миллиона рублей. Средства будут направлены на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт‑Петербурге.

Постановлением № 1217 одобрено заключение Соглашения с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении из федерального бюджета в 2021 – 2023 годах бюджету Санкт‑Петербурга субсидии на повышение эффективности работы служб занятости.

Общий размер субсидии в 2021 году составит 4 миллиона 900 тысяч рублей. В 2022 году – также 4 миллиона 900 тысяч рублей, в 2023 году – 2 миллиона 265 тысяч рублей.

Средства будут направлены на поэтапное внедрение к 2024 году новой модели центров занятости населения – современных кадровых центров.

В их функции будет входить предупреждение рисков безработицы и неэффективной занятости, содействие в реализации профессионального потенциала граждан, помощь работодателям в подборе кадров.

Постановлением Правительства Санкт‑Петербурга (№ 1055) одобрено дополнительное соглашение с Федеральной службой по труду и занятости по снижению напряженности на рынке труда. Это соглашение корректирует сумму, уже выделенную Санкт‑Петербургу в 2020 году. Средства на улучшение ситуации на рынке труда также направлялись из городского бюджета.

Из федерального бюджета Петербург получил 70 млн рублей. Эти деньги пошли на организацию общественных работ, на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

Центру занятости населения Санкт‑Петербурга на организацию общественных работ для 1500 граждан было выделено 34 млн рублей. Был заключен 81 договор с 78 работодателями, трудоустроено 1556 чел.

Целевой показатель иного межбюджетного трансферта в 2020 году выполнен на 103,7%.

Комитету по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга на организацию временного трудоустройства не менее 1000 работников было выделено 36 млн рублей.

Комитет заключил 13 договоров с работодателями. На временные рабочие места трудоустроено 1590 человек.

Целевой показатель иного межбюджетного трансферта выполнен на 159,0%.