Беглов попросил денег

«Питерец.ру» сообщает, что во время совещания Правительства РФ глава Северной столицы Александр Беглов попросил о помощи для города. По словам Александра Дмитриевича, Петербург нуждается в индивидуальных средствах защиты от коронавируса, а также в дополнительном финансировании. Эти деньги потребуются на новые госпитали.

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу Беглова. Это будет сделано после того, как губернатор Северной столицы отправит официальное письмо. Известно, что сейчас в Петербурге работает 9 стационаров для больных с коронавирусом. Число больничных коек составляет 4013. К 28 апреля власти Петербурга намерены увеличить число стационаров до 13, а количество коек – до 5483. Для этого необходима помощь Кремля.