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Питерец.ру » Общество » Беглов попросил денег

Беглов попросил денег

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга попросил финансы на борьбу с коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что во время совещания Правительства РФ глава Северной столицы Александр Беглов попросил о помощи для города. По словам Александра Дмитриевича, Петербург нуждается в индивидуальных средствах защиты от коронавируса, а также в дополнительном финансировании. Эти деньги потребуются на новые госпитали.

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу Беглова. Это будет сделано после того, как губернатор Северной столицы отправит официальное письмо. Известно, что сейчас в Петербурге работает 9 стационаров для больных с коронавирусом. Число больничных коек составляет 4013. К 28 апреля власти Петербурга намерены увеличить число стационаров до 13, а количество коек – до 5483. Для этого необходима помощь Кремля.

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