В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора были выявлены нарушения при ввозе 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры. Партия импортной рыбы поступила из Японии и следовала в адрес московской оптовой фирмы.

В ходе проведения физического контроля должностным лицом ведомства было установлено, что на вакуумные упаковки с товаром была нанесена информация "Farm Raised" (выращено на ферме), а поверх этих данных наклеены этикетки «район вылова FAO 61».

В связи с выявленным нарушением Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения груза до получения разъяснений от компетентного органа Японии. Также возбуждено дело об административном правонарушении и произведён отбор проб на показатели качества и безопасности рыбной продукции.

Для справки:

FAO – основные районы рыболовства.