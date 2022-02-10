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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии

В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
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В Петербурге Управление Россельхознадзора выявило нарушение при ввозе 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора были выявлены нарушения при ввозе 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры. Партия импортной рыбы поступила из Японии и следовала в адрес московской оптовой фирмы.

В ходе проведения физического контроля должностным лицом ведомства было установлено, что на вакуумные упаковки с товаром была нанесена информация "Farm Raised" (выращено на ферме), а поверх этих данных наклеены этикетки «район вылова FAO 61».

В связи с выявленным нарушением Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения груза до получения разъяснений от компетентного органа Японии. Также возбуждено дело об административном правонарушении и произведён отбор проб на показатели качества и безопасности рыбной продукции.

Для справки:

FAO – основные районы рыболовства.

Источник: Россельхознадзор
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