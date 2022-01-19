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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции

Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
2 коробки кальмаров и тушку конгрио пытались ввезти в Санкт-Петербург вместе с уругвайским хеком

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запрещен ввоз 26,7 тонн хека. Партия рыбной продукции следовала из Уругвая в адрес петербургской компании, занимающейся оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками.

При проведении физического контроля кроме свежемороженого хека государственными инспекторами ведомства в контейнере были обнаружены две коробки с кальмаром и тушкой рыбы конгрио, которые не были заявлены в ветеринарных сопроводительных документах.

Ввоз более 26 тонн рыбы на территорию Российской Федерации запрещён, оформлен возврат груза отправителю.

Источник: Россельхознадзор
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