Турецкая форель «не доплыла» до получателя из Петербурга

В минувшие выходные в контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора осуществлен ветеринарный контроль, при котором был приостановлен ввоз 21,8 тонн мороженой форели. Партия рыбы импортировалась из турецкого города Резе в адрес петербургской торговой компании.

В ходе физического контроля партии подконтрольной продукции государственными инспекторами была обнаружена мороженая потрошеная форель без головы, однако в ветеринарном сертификате и в товаросопроводительных документах была указана мороженая потрошеная форель с головой.

В связи с выявленным несоответствием информации, инспекторами Управления был составлен протокол об административном правонарушении, ввоз почти 22 тонн красной рыбы был приостановлен в порту Петербурга до получения разъяснений от компетентного органа страны-экспортера.