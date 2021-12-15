Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления был проведён ветеринарный контроля 22,3 тонн консервированного тунца. Партия консервов поступила из китайской провинции Чжэцзян в адрес компании Санкт-Петербурга, занимающейся производством и импортными поставками рыбной продукции.

В ходе проведения документарного контроля должностным лицом ведомства было выявлено несоответствие информации о весе, заявленной в ветеринарном сертификате, и, указанной на транспортировочных коробках.

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении.

На партию консервированного тунца был оформлен новый ветеринарный сертификат.