Бизнес начал бунтовать

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице запущен проект «Карта сопротивления», главным идеологом которого выступил предприниматель Александр Коновалов. Группа заведений общепита и магазинов заявила об открытом неповиновении постановлению о Кью-Ар кодах.

Предприниматели мотивируют свои действия тем, что бизнес терпит убытки. Поэтому подчиняться властям в этом вопросе Коновалов и его сторонники не намерены. Протестное движение охватило уже более 100 предприятий Петербурга. В Смольном пока никак не реагируют на произошедшие события.

Коновалов считает, что введение ковидных Кью-Ар кодов противозаконно. Региональная власть не имеет таких полномочий. В Смольном, видимо, имеют другую точку зрения в данном вопросе.

Сложно сказать, чем разрешится этот конфликт. Протестующих слишком много, чтобы власти могли это как-то проигнорировать. Сложна и сама ситуация с ковидом, которая вынуждает идти на серьезные меры. Ну а вопрос законности или незаконности является дискуссионным применительно к некоторым ситуациям.