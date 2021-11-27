Рестораторов осчастливили

Городские власти прислушались к рестораторам и пока не стали вводить Кью-Ар коды в этих заведениях. Планировалось, что данные ограничительные меры начнут действовать с 1 декабря. Посетителям кафе, баров и ресторанов пришлось бы предъявлять этот код на входе.

При таком раскладе человеку необходимо подтвердить, что он переболел ковидом или сделал прививку от него. Однако эти меры отсрочили до 27 декабря, чему рестораторы несказанно рады. Можно сказать, что власти их пока осчастливили. Введение кодов неминуемо привело бы к сокращению количества клиентов.

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые рестораторы надеются на очередное сдвижение сроков. Власти вполне могут разрешить посещать заведения общепита без кодов в период новогодних праздников. Но как говорится, поживем – увидим. Все будет зависеть от текущей ситуации на тот момент.