Ситуация с ковидом ухудшится?

Борьба с коронавирусом ведется уже долгое время. Однако глобального улучшения в этом вопросе добиться не удается. Заболеваемость то увеличивается, то идет на спад. Подобная тенденция характерна и для Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Смольном допускают ухудшение текущей ситуации. В частности, такую точку зрения высказал заместитель Беглова Олег Эргашев. По словам этого чиновника, нужно замедлить распространение ковида. Очень важно защитить людей, относящихся к группе риска. В первую очередь это касается представителей старшего поколения. Еще Эргашев высказался в пользу реализации действующих программ. Но, по его мнению, это должно происходить с учетом изменившихся условий.

Для беспокойства властей есть все основания: в городе повысилась смертность. На этой неделе снова стали разворачивать дополнительные койки для ковидных больных. На сегодняшний день в Петербурге на стационарном лечении ковида и пневмонии находятся более 4400 человек, 400 пациентов – в реанимации.