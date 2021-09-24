ента новостей

09:36
Как победить тягу к сладкому
08:33
Ситуация с ковидом ухудшится?
07:54
Памфилова борется с фальсификациями
18:07
«Хезболла» пригрозила «узурпировать» ливанского судью
18:02
На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях
15:35
В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов
14:10
Выставка «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»
13:56
В Петербурге задержали женщину, обокравшую блокадницу
13:47
В Леноблатси от лжебезопастников банка пострадала пенсионерка
13:28
Новый премьер-министр Ливана ищет «быстрые решения»
12:20
Фестиваль «Литейный local fest»
12:15
В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»
12:09
В городе Мьянма, недалеко от границы с Индией тысячи людей спасаются бегством
12:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно «повзрослеть» и бороться с изменением климата
12:00
В Петербурге задержан «дрифтера»
10:48
Выпала из автобуса и получила компенсацию
09:49
Стройматериалы дорожают
09:00
Беглову досталось за Навального
18:56
Надежда Тихонова будет судиться за отмену результатов выборов на 212-ом думском округе
18:32
«Mama’s camp»: повторим?
16:31
В Петербурге прошел фестиваль уличного искусства и культуры
15:00
Презентация книги книги «Советская мода. 1917-1991» Мэган Виртанен
14:55
Израильская полиция задержала четверых из шести сбежавших палестинских заключенных
14:49
Криштиану Роналду намерен обогнать Лионеля Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в этом сезоне
14:32
Байден объявил, что США увеличат финансирование, чтобы помочь развивающимся странам противостоять климатическому кризису
14:18
В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей
14:11
Немцы шокированы убийством кассира после скандала в масках Covid
13:39
В Ленобласти лжебезопасники банка выманили у пенсионерки 600 тысяч рублей
09:14
«Газпром» ответил обнаглевшему Западу
08:58
Что с составом ЗакСа?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ситуация с ковидом ухудшится?

Ситуация с ковидом ухудшится?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spb.kp.ru
Власти Петербурга не желают усугубления ситуации по коронавирусу

Борьба с коронавирусом ведется уже долгое время. Однако глобального улучшения в этом вопросе добиться не удается. Заболеваемость то увеличивается, то идет на спад. Подобная тенденция характерна и для Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Смольном допускают ухудшение текущей ситуации. В частности, такую точку зрения высказал заместитель Беглова Олег Эргашев. По словам этого чиновника, нужно замедлить распространение ковида. Очень важно защитить людей, относящихся к группе риска. В первую очередь это касается представителей старшего поколения. Еще Эргашев высказался в пользу реализации действующих программ. Но, по его мнению, это должно происходить с учетом изменившихся условий.

Для беспокойства властей есть все основания: в городе повысилась смертность. На этой неделе снова стали разворачивать дополнительные койки для ковидных больных. На сегодняшний день в Петербурге на стационарном лечении ковида и пневмонии находятся более 4400 человек, 400 пациентов – в реанимации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-11-2020, 12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
18-08-2021, 09:10
Заболеваемость ковидом падает
9-08-2021, 09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18-05-2021, 08:31
Заболеваемость снова растет
9-02-2021, 08:43
Что с суточной госпитализацией?
22-05-2021, 10:07
Готово 6 тысяч коек

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
199
20-09-2021, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
224
20-09-2021, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
263
20-09-2021, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
756
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх