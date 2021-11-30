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Питерец.ру » Политика » Что делать властям?

Что делать властям?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Власти столкнулись со сложной дилеммой из-за пандемии

Российские власти столкнулись с большими трудностями. Это касается как федерального уровня, так и регионов. Пандемия коронавируса вынуждает к активным действиям. Возникает необходимость вводить различные ограничения. Такого подхода придерживаются и в Петербурге.

Однако народ воспринимает эти моменты достаточно негативно. Например, введение QR-кодов вызвало волну негодования в нашем обществе. Достаточно упомянуть транспортный скандал в Татарстане.

Власть оказалась перед дилеммой. С одной стороны, ограничения необходимы, поскольку нужно защитить граждан от опасности коронавируса. С другой стороны, с этими меры нельзя перегибать палку, ведь волна всеобщего негодования может усилиться.

«Питерец.ру» считает, что в Кремле и Смольном пытаются сохранять баланс. Властям нужна лояльность со стороны граждан. Но сохранять ограничения и даже вводить новые тоже необходимо. Решить одновременно эти задачи крайне сложно.

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