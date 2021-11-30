Что делать властям?

Российские власти столкнулись с большими трудностями. Это касается как федерального уровня, так и регионов. Пандемия коронавируса вынуждает к активным действиям. Возникает необходимость вводить различные ограничения. Такого подхода придерживаются и в Петербурге.

Однако народ воспринимает эти моменты достаточно негативно. Например, введение QR-кодов вызвало волну негодования в нашем обществе. Достаточно упомянуть транспортный скандал в Татарстане.

Власть оказалась перед дилеммой. С одной стороны, ограничения необходимы, поскольку нужно защитить граждан от опасности коронавируса. С другой стороны, с этими меры нельзя перегибать палку, ведь волна всеобщего негодования может усилиться.

«Питерец.ру» считает, что в Кремле и Смольном пытаются сохранять баланс. Властям нужна лояльность со стороны граждан. Но сохранять ограничения и даже вводить новые тоже необходимо. Решить одновременно эти задачи крайне сложно.