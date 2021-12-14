Перенесите QR-коды!

Петербургское правительство находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса. Каждую неделю происходят встречи, на которых обсуждается вопрос противоковидных ограничений.

Предприниматели коснулись вопроса введения Кью-Ар кодов. Бизнесмены Северной столицы попросили власть не вводить ограничения в торговых комплексах и заведениях общепита.

По крайней мере, бизнес-сообщество просит перенести сроки введения таких ограничений. В правительстве города заявили, что постараются учесть пожелания предпринимателей.

«Питерец.ру» отмечает, что просьба о переносе Кью-Ар кодов выглядит логичной и обоснованной. Впереди новогодние праздники, когда возникает возможность получить хорошую прибыль. Введение дополнительных ограничений обернется тяжелыми последствиями для бизнеса.