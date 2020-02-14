Разве это молоко?

«Питерец.ру» отмечает, что представители «Общественного контроля» проверили качество продаваемого в Петербурге молока. В итоге оказалось, что из 11 закупленных образцов 7 не соответствовали стандартам.

Чаще всего молоко разбавляли водой. Два образца и вовсе можно считать подделкой, поскольку в составе этих продуктов были обнаружены растительные жиры. Так что качество продаваемого молока в большинстве случаев оставляет желать лучшего.

Фактически, потребителям предлагают «молоко без молока». Об этом можно судить на основании проверки продуктов. К сожалению, ситуация с молоком особо не меняется на протяжении последних лет. Однако в некоторых случаях людям предлагают именно молоко, созданное в соответствии со стандартами ГОСТ.