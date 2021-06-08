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Питерец.ру » Общество » А вы мясо в тушенке видели?

А вы мясо в тушенке видели?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге проверили говяжьи консервы, пытаясь отыскать в них месо

Поиски мяса в говяжьих консервах можно воспринимать как анекдот. Но, к сожалению, ничего фантастического здесь нет – такова наша суровая действительность. Это в советское время мясные консервы без мяса считались абсурдом. Сегодня таким вещам перестаешь удивляться – они стали нормой.

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Общественного контроля» провели проверку говяжьих консервов, продаваемых в магазинах Северной столицы. Для этого было закуплено десять образцов с маркировкой ГОСТ. К сожалению, ни одна банка не прошла проверку.

Говядины и мяса как такового в консервах почти не оказалось. Точнее, там его было настолько мало, что говорить о каком-то полноценном содержании просто смешно. Зато там были субпродукты, крахмал, соевый белок, соединительная ткань и прочие компоненты. Еще доля жира и белка занимательно расходилась с нормами ГОСТ.

Производители прибегают к этим хитростям ради экономии. Зачем продавать мясо, если люди съедят и соевый белок?! Несоответствие стандартам ГОСТ? Вы о чем вообще говорите?! Какие стандарты?! Зачем качество, если можно без него?!

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