А вы мясо в тушенке видели?

Поиски мяса в говяжьих консервах можно воспринимать как анекдот. Но, к сожалению, ничего фантастического здесь нет – такова наша суровая действительность. Это в советское время мясные консервы без мяса считались абсурдом. Сегодня таким вещам перестаешь удивляться – они стали нормой.

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Общественного контроля» провели проверку говяжьих консервов, продаваемых в магазинах Северной столицы. Для этого было закуплено десять образцов с маркировкой ГОСТ. К сожалению, ни одна банка не прошла проверку.

Говядины и мяса как такового в консервах почти не оказалось. Точнее, там его было настолько мало, что говорить о каком-то полноценном содержании просто смешно. Зато там были субпродукты, крахмал, соевый белок, соединительная ткань и прочие компоненты. Еще доля жира и белка занимательно расходилась с нормами ГОСТ.

Производители прибегают к этим хитростям ради экономии. Зачем продавать мясо, если люди съедят и соевый белок?! Несоответствие стандартам ГОСТ? Вы о чем вообще говорите?! Какие стандарты?! Зачем качество, если можно без него?!