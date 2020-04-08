В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений

В порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль партии сушеной мяты, общим весом 8,3 тонны. Груз прибыл из Египта в адрес зарегистрированного в Санкт-Петербурге предприятия. В ходе досмотра продукции инспектор выявил семена сорных растений по морфологическим признакам сходных с семенами карантинных растений рода Повилика.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», было подтверждено наличие в подкарантинной продукции нежизнеспособных семян карантинных паразитических растений рода Cuscuta sp.

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, ввиду нежизнеспособности семян и их безопасности в карантинном отношении, выпуск груза разрешен.

Повилики (Cuscuta sp.) ограниченно распространены на территории Российской Федерации. Однолетние растения-паразиты паразитируют на травянистых растениях, кустарниках и деревьях, вызывая нарушение обмена веществ, задерживают рост и развитие растений-хозяев.