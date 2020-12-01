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Питерец.ру » Экономика » В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий

В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В молодежном пространстве «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий и правильного составления резюме.

В молодежном пространстве «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий и правильного составления резюме. Он пройдет до 9 декабря. Мероприятие организовано для достижения цели увеличения количества студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение Петербурга в рамках национального проекта «Образование».

Рынок труда постоянно меняется. Любому молодому специалисту важно понимать его тенденции и иметь представление о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Участники цикла узнают о поиске работы при отсутствии опыта, какие навыки лучше развивать, чтобы быть востребованным специалистом, о новых профессиях и о том, как найти работу в условиях самоизоляции. Также на лекциях научатся создавать эффективное резюме и узнают о тонкостях прохождения собеседования.

Сложности на рынке труда из-за высокого уровня конкуренции испытывает все больше соискателей из разных профессиональных областей. По данным hh.ru, cамая напряженная в третьем квартале ситуация сложилась в сферах начала карьеры, среди студентов (в среднем 19 резюме на одно предложение о работе), искусства, развлечений, массмедиа (16,6), высшего менеджмента (16,3), госслужащих (14,6), юристы (10,5), административного персонала (9,4), а также сферы науки и образования (8,8). Что делать в этом случае начинающим специалистам и как составить конкурентоспособное резюме расскажут приглашенные специалисты hh.ru – Светлана Конькова, руководитель event-направления HeadHunter (hh.ru) по Северо-Западному региону и Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга HeadHunter Северо-Запад

«Участники получат навыки и инструменты, эффективность которых смогут проверить на практике. В программе заложены методы и подходы, которые помогут при устройстве на работу. Нужно не забывать, что этот непростой год уйдет в прошлое, а опыт останется. Это сейчас наша главная цель!», – говорит Марина Ковач, программный координатор «ПРОСТО».

2 декабря в 18.00 пройдет лекция «Навыки будущего. Секреты успешного резюме».

7 декабря в 18.00 – практика: «Деловая игра «Нет опыта. Как составить резюме».

9 декабря в 18.00 – активная часть: «Как пройти собеседование без лишнего стресса».

Регистрация по ссылке: https://vk.cc/aD2EOf.

Трансляции можно будет смотреть в группе «ПРОСТО» (https://vk.com/prostospb).

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