Как организовать выходные в Петербурге: советы путешественнику

Планируя выходные в Санкт-Петербурге, вы погружаетесь в уникальную атмосферу культуры, искусства и истории. Город предлагает множество вариантов для интересного и запоминающегося времяпрепровождения. Здесь вы найдете полезные рекомендации по организации запоминающихся выходных – как в летний период, так и осенью или под Новый год.

Рекомендации по организации выходных

Прежде всего, подумайте о том, где вы будете останавливаться. Снять апарт-отель на выходные в Санкт-Петербурге — отличное решение. Арендовать их можно как на один день, так и на период от месяца. Этот вариант проживания предоставляет возможность чувствовать себя как дома, а также удобно разместиться с семьей или друзьями. Вы сможете готовить самостоятельно и планировать свое время без привязки к гостиничному распорядку.

Продумайте маршрут. Прогулки по историческим центрам города подарят вам множество впечатлений. Мы допустили ошибку в множественном числе – несмотря на популярность Невского проспекта и обилие достопримечательностей, не менее интересна и Петроградская сторона. Здесь располагаются основные достопримечательности, такие как Эрмитаж, Спас на Крови, Петропавловская крепость. Эти места подойдут как взрослым, так и детям — они погружают в атмосферу прошлого, удивляют величием и красотой архитектуры.

Если в вашем путешествии есть ребенок, обратите внимание на детские мероприятия. В Петербурге множество мастер-классов, театров и интерактивных выставок, где юные зрители могут принимать непосредственное участие в экскурсии. Это будет не только интересно, но и полезно для развития. Также стоит заглянуть в аквапарки, где маленькие путешественники смогут весело провести время даже в зимний период.

Ознакомьтесь с расписанием театров и концертов. Различные спектакли и музыкальные мероприятия позволяют оценить талант местных исполнителей. Главные площадки Санкт-Петербурга – Мариинский, Михайловский и Александринский театры, начинают сезон в середине осени и завершают его в начале лета. Спрос на популярные премьеры очень высок, поэтому билеты рекомендуем приобретать заранее. Выставки, посвященные современному искусству и классике, также заслуживают внимания. Так, Манеж или корпус Бенуа (филиал Русского музея) создают экспозиции и события, которые понравятся как взрослым, так и детям.

Апарт-отели находятся рядом со станциями метро. Благодаря разветвленной сети общественного транспорта, добраться до места, где проходят мероприятия, не займет много времени.