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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Что такое апарт отель?

Что такое апарт отель?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
valohotelcity.ru
Что такое апарт отель? Зачем создавать апарт-отели, когда есть обычные отели?

Что такое апарт отель? Зачем создавать апарт-отели, когда есть обычные отели? Оказывается, это новое решение нашло толпы сторонников и в нашей стране. Это доказательство того, что это необходимо. В чем феномен апарт-отелей? Во-первых, это не «немного другие отели», а новое качество. Они больше похожи на аренду квартиры, чем на проживание в отелях, но не на месяцы или годы, а на дни.

Квартира плюс отель = апарт-отель

Апарт-отели обязаны своей популярностью тому факту, что они предлагают больше свободы, чем отели, и часто являются более дешевым решением. Семья из четырех человек в гостинице, как правило, обречена на аренду двух двухместных номеров. В апарт-отеле можно снять квартиру, состоящую из двух спален и гостиной с кухней.

Отсюда и название апарт-отель — сочетание слов квартира и гостиница. Квартиру снимаем, но без аренды, только заселяемся как в отель. Некоторые апарт-отели имеют схожую с отелями инфраструктуру. Может быть консьерж, хоть и не круглосуточный, ресторан, даже фит-зона, иногда есть room service. Это, впрочем, не самое главное, так как обычно они располагаются в туристических центрах городов, где все услуги и развлечения у вас под рукой.

Популярность среди бизнесменов

Однако апарт-отели — это не только предложение для туристов. Квартиры охотно сдают командировочным. Как правило, люди, останавливающиеся в командировке на два дня, выбирают проживание в гостинице, но для более длительного проживания заманчивой альтернативой становится квартира.

Кроме того, для нескольких человек в командировке удобным решением является гостиная, то есть общее пространство для разговоров и работы. По этим причинам рынок апарт-отелей хорошо развивается в крупных городах, являющихся одновременно туристическими и деловыми центрами. Несколько иную категорию составляют апарт-отели на туристически привлекательных прибрежных и горных курортах – там, впрочем, сложно говорить о т.н. деловом туризме, они созданы для отдыха.

Расположение апарт-отелей

Прежде чем арендовать квартиру, стоит обратить внимание на расположение, будет ли оно соответствовать нашим планам. Если мы намерены насладиться прелестями города, важно, чтобы наш апарт-отель находился, например, недалеко от рыночной площади, где концентрируется городская жизнь, и в то же время это было место с отличным транспортным сообщением, поэтому мы сможем легко и быстро добраться до выбранного места, до интересующего нас музея, парка, зоопарка или аквапарка.

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