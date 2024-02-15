Где отметить день рождения в компании в СПб?

Санкт-Петербург предлагает немало вариантов для отдыха и развлечений в самых разных направлениях. Выезд на природу, настольные игры, кальянная в СПб, активные виды спорта и экстрим, просто посидеть с семьей или друзьями – все это имеет множество способов реализации. Поэтому выбор подходящего варианта для проведения дня рождения может оказаться непростым.

Варианты организации дня рождения

Способов организовать праздник и весело провести время достаточно много, и выделить из них даже топовые варианты не так просто. Все зависит от индивидуальных предпочтений именинника и гостей.

Среди распространенных способов провести день рождения выделяют следующие:

ANVIO – пространство дополненной реальности с погружением в виртуальный мир, подходит для семейного отдыха и друзей, включает командные игры и головоломки, отдельную зону отдыха, праздничный стол, а также фотосессию и шоу-программу для праздника;

Painty – площадка под арт-вечеринку, дает возможность окунуться в мир рисования даже людям без опыта, предлагает приятную атмосферу, напитки, конкурсы, танцы и другие варианты отдыха, рисование можно совместить даже с дегустацией вин в специальной программе;

CULINARYON – мастер-класс готовки трех блюд с шеф-поваром, рассчитывать только лишь на свои силы не придется, в дополнение к конкурсам предлагается праздничный стол, дегустация вин, караоке, танцы, фото и другие варианты отдыха, способные сделать вечер приятным и веселым;

Frime – лаунж-бар с кальяном и дополнительными развлечениями отлично подойдет для праздника в кругу друзей, включает напитки, закуски, приятную атмосферу и профессиональное обслуживание с широким выбором табачных смесей;

Квадро 47 – вариант для любителей активного отдыха на свежем воздухе, прогулка на квадроциклах выполняется по экстремальным маршрутам, в ходе которых можно полюбоваться красотами природы и сделать фото;

Western Horse – более спокойный по сравнению с квадроциклами вариант, конная прогулка также выполняется по пересеченной местности, можно выбрать продолжительность поездки, а также заказать открытую террасу с мангалом для последующего отдыха.

Данный перечень – лишь часть всех возможных видов отдыха, которые можно выбрать на день рождения. Какие-то варианты можно совмещать, к примеру, начать день с активного отдыха, а закончить в ресторане.

Как выбрать?

При выборе заведения для организации дня рождения обращают внимание на его соответствующие технические возможности. При этом важно учитывать, чтобы выбранный отдых был приятным для всех участников праздника. Только в этом случае можно рассчитывать на веселую атмосферу и незабываемые впечатления.