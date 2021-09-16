Нужны ли выходные после вакцинации?

«Питерец.ру» сообщает, что был проведен опрос по поводу необходимости предоставления выходных дней после вакцинации. Россияне высказали свое мнение о том, нужны такие выходные или нет.

59% опрошенных считают, что после прививки работодатели должны предоставлять 3 дня отдыха с сохранением заработной платы. 11% граждан высказались против такой затеи, поскольку видят в этом уловку. Так можно будет искусственно увеличить число привитых граждан.

В пользу 3-дневного отдыха высказывается 71% тех, кто уже прошел вакцинацию, и 60% из тех, кто намерен сделать это в ближайшее время. В пользу выходных дней чаще высказывались женщины, чем мужчины (62% против 56%). Идею одобрили 65% граждан в возрасте от 45 лет и 60% людей, имеющих доход от 80 тыс. руб. в месяц.

Идея с предоставлением выходных дней понятна и логична, но ее будет очень трудно реализовать на практике. Кто будет оплачивать эти дни? Если такую функцию возьмет на себя государство, то это станет большим плюсом. Но даже при таком раскладе возникнет ряд сложностей.