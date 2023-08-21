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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Свадьбы » 10 интересных заведений для свадьбы в Санкт-Петербурге

10 интересных заведений для свадьбы в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Выбор площадки для свадьбы - важный этап в организации вашего особенного дня.

Выбор площадки для свадьбы - важный этап в организации вашего особенного дня. Вот несколько шагов, которые помогут вам выбрать подходящую площадку для свадьбы в Санкт-Петербурге:

  1. Установите бюджет: Определите, сколько вы готовы потратить на свадебное мероприятие, включая аренду площадки, кейтеринг, декорации и другие расходы.

  2. Определите количество гостей: Знайте примерное количество приглашенных гостей. Это поможет вам выбрать площадку, которая подходит по вместимости.

  3. Выберите стиль: Определитесь со стилем вашей свадьбы: роскошь, минимализм, романтика, тематика и т.д. Это поможет узкий круг поиска.

  4. Определите местоположение: Решите, в каком районе Санкт-Петербурга вы хотели бы провести свадьбу. Учтите удобство расположения для гостей.

  5. Исследуйте варианты: Используйте интернет, чтобы найти площадки, соответствующие вашим критериям. Исследуйте веб-сайты, фотографии, отзывы и рекомендации.

  6. Личный осмотр: Если это возможно, посетите площадки лично. Это поможет вам оценить атмосферу, размер, состояние и общий вид места.

  7. Узнайте дополнительные услуги: Спросите о возможности организации кейтеринга, декорирования, музыки и других дополнительных услуг.

  8. Рассмотрите погодные условия: Если вы планируете свадьбу на открытом воздухе, убедитесь, что площадка предоставляет альтернативные варианты в случае плохой погоды.

  9. Сравните цены и условия: Получите ценовые предложения от нескольких площадок и сравните их. Обратите внимание на включенные услуги и дополнительные платежи.

  10. Подумайте о гостях: Учтите, что площадка должна быть удобной для гостей. Размещение, доступность и парковка - все это важные факторы.

  11. Оцените личные впечатления: Помимо технических аспектов, доверьтесь своим личным ощущениям и впечатлениям от места.

  12. Забронируйте заранее: Популярные площадки могут заняться заранее, поэтому рекомендуется бронировать место как можно скорее, как только вы сделаете выбор.

ТОП-5 свадебных ресторанов

  1. "Беллуччи": Это ресторан в стиле итальянской виллы с красивыми террасами и интерьером. Здесь можно организовать роскошные свадебные торжества.

  2. "Luce": Известен своими стильными и современными интерьерами, а также разнообразным меню. Ресторан предлагает различные варианты банкетов и свадебных мероприятий.

  3. "Ресторан "Менделеев": Расположен в историческом здании и предлагает роскошные залы для проведения свадебных торжеств.

  4. "Веранда на Тихвинке": Имеет красивый вид на реку и город. "Веранда на Тихвинке" предлагает варианты свадебных банкетов как в закрытых помещениях, так и на открытой террасе.

  5. "Три пескаря": Этот ресторан известен своей атмосферой морского прибоя. Он предлагает возможность устроить свадебное торжество в морском стиле.

ТОП-5 банкетных залов

  1. "White Ballroom" (Белый бальный зал): Этот банкетный зал предоставляет стильное и роскошное пространство для свадебных мероприятий. Здесь можно создать элегантную атмосферу и организовать роскошное торжество.

  2. Парк Инн Рэдиссон Приморская: Этот отель предлагает несколько банкетных залов разной вместимости и стиля, включая видовые площадки с панорамными видами на Неву и город.

  3. "Дворец Петергоф": Этот исторический дворец расположен в Петергофе и предлагает красивые залы для проведения свадебных мероприятий в стиле роскоши и истории.

  4. Лиговский холл: Этот банкетный зал расположен в центре города и предлагает современное пространство для проведения свадеб с разнообразными возможностями оформления.

  5. "Банкетный зал на Юнтолово": Этот банкетный зал находится за городом и предоставляет уютное и комфортное место для проведения свадебного торжества в природной обстановке.

Как забронировать площадку

Бронирование места для свадьбы заранее дает вам уверенность в наличии места на вашу выбранную дату и позволяет вам спокойно планировать остальные аспекты вашего праздника. На сайте https://rsrv.rest/ru/spb/wedding вы можете ознакомиться со свадебными площадками Санкт-Петербурга забронировать понравившееся место беслпатно.

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