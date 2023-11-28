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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Курсы, тренинги » Поднять балл до 70: интенсивная подготовка к ЕГЭ 2024 по физике в онлайн-школе Сотка

Поднять балл до 70: интенсивная подготовка к ЕГЭ 2024 по физике в онлайн-школе Сотка

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Подготовка к ЕГЭ 2024 по физике в лидирующей онлайн-школе Сотка: индивидуальные курсы, опытные преподаватели, отработка сложных заданий. Стоимость от 4 180 руб./мес. Средний балл выпускников – 80!

ЕГЭ по физике традиционно считается одним из самых сложных экзаменов. Чтобы успешно сдать его и набрать желаемое количество баллов, нужно основательно подготовиться. Сегодня существует много способов качественной подготовки к этому экзамену. Один из самых эффективных и удобных - дистанционные курсы в онлайн-школах. Рассмотрим подробнее, как проходит подготовка к ЕГЭ по физике 2024 года в популярной онлайн-школе "Сотка".

Онлайн-школа "Сотка": лидер дистанционного обучения

"Сотка" работает на рынке онлайн-образования уже более 7 лет. За это время школа заслужила репутацию надежного партнера и помогла тысячам учеников успешно сдать ЕГЭ и поступить в вузы мечты.

Обучение в "Сотке" имеет ряд весомых преимуществ:

  • гибкий график занятий, возможность учиться в удобное время из любой точки мира;
  • индивидуальный подход, учет особенностей каждого ученика;
  • высококвалифицированные преподаватели и тьюторы, готовые ответить на любой вопрос;
  • уникальная авторская методика обучения, позволяющая быстро и качественно подготовиться к экзамену;
  • постоянное развитие и модернизация учебных курсов с учетом изменений в проведении ЕГЭ.

По отзывам выпускников, средний балл ЕГЭ после обучения в "Сотке" составляет около 80 баллов. Этого вполне достаточно для поступления в престижные вузы страны.

Особенности подготовки к ЕГЭ по физике

Подготовка к ЕГЭ по физике в онлайн-школе "Сотка" имеет ряд особенностей:

  • Проработка наиболее сложных тем из разных разделов физики: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. Особое внимание уделяется темам с высоким процентом ошибок среди учащихся.
  • Отработка разных типов заданий: с выбором одного или нескольких правильных ответов, на установление соответствия, на определение последовательности, на заполнение таблиц и схем и т.д. Это позволяет подготовиться ко всему спектру возможных заданий на экзамене.
  • Регулярное прохождение тренировочных тестов в формате ЕГЭ с анализом допущенных ошибок. Такая практика приучает к правильному распределению времени на экзамене и позволяет наработать устойчивые навыки решения задач.
  • Психологическая подготовка, отработка техник и приемов, помогающих справиться с волнением во время экзамена, настроиться на успешное выполнение всех заданий за отведенное время.

Для подготовки к ЕГЭ 2024 года в "Сотке" запланирован специальный цикл занятий, рассчитанный на 5 месяцев интенсивных тренировок.

Стоимость обучения и условия оплаты

Стоимость полного курса подготовки к ЕГЭ по физике составляет от 24 150 ₽ до 26 200 ₽.

Оплата возможна помесячно от 4 180 ₽ до 4 480 ₽ или за весь период сразу. Предусмотрен возврат денег, если по итогам обучения ученик не достиг желаемого результата на ЕГЭ по физике.

Для получения персональной консультации и записи на курсы можно обратиться:

  • по телефону +7 (800) 333-00-56;
  • на сайт sotkaonline.ru;
  • в официальную группу школы ВКонтакте.

Не упустите свой шанс получить отличные знания по физике и блестяще сдать экзамен! Подготовка в "Сотке" — залог вашего успеха на ЕГЭ 2024!

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