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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Курсы, тренинги » Актуальность онлайн-обучения

Актуальность онлайн-обучения

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Век интернета и высоких технологий накладывает отпечаток на нашу действительность.

Век интернета и высоких технологий накладывает отпечаток на нашу действительность. Изменения коснулись многих сфер, в том числе – образования. Например, сегодня можно обучаться, даже не выходя из дома. Такая возможность стала доступной благодаря современным технологиям.

Преимущества онлайн-обучения

Конечно, обучение в режиме онлайн не заменит обычную школу или институт. Мы нуждаемся в построении социальных связей, поэтому живое общение необходимо. Однако, благодаря различным онлайн-курсам можно получить новые знания и даже профессию. Агрегатор онлайн курсов поможет вам определиться с выбором.

Например, можно освоить программирование, маркетинг, рекламу и многое другое. Причем вы экономите время, поскольку не нужно посещать физические занятия. Обучение происходит в удобной домашней обстановке.

Некоторые уроки построены так, что осваивать материал можно в любое время. Вы подстраиваете учебный график под свой уклад жизни.  Благодаря интернету, расстояние не становится проблемой. Таким способом можно обучаться из любой точки земного шара. Главное, чтобы у вас был компьютер или мобильное устройство с выходом в интернет.

Востребованные профессии

Произошедшие в мире изменения сделали особенно востребованными некоторые профессии. Сегодня наблюдается высокий спрос на программистов и специалистов по информационным технологиям.    

Профессионалы с такими специальностями находят место в какой-либо компании или организации. Хорошие айтишники могут рассчитывать на достойную зарплату. Это очень перспективная сфера.

Помимо этого, актуальными становятся интернет-профессии. Это веб-дизайнеры, тестировщики, копирайтеры, а также сеошники, интернет-маркетологи, специалисты по контекстной и таргетированной рекламе.

Человек, освоивший одну из таких профессий, тоже сможет получать хорошие деньги. Конечно, зарабатывает здесь не каждый. Однако люди, которые прилагают усилия, добиваются результата.

В ногу со временем

Раньше считалось правильным, что человек получил какую-то специальность и всю жизнь занимался этим делом. Сейчас времена изменились – необходимо постоянно расти и развиваться, осваивать что-то новое. Современному человеку приходится учиться всю жизнь. Такой подход позволяет оставаться актуальным и идти в ногу со времени. Вы постоянно совершенствуетесь, приобретаете новые знания и навыки.

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