Дистанционное обучение - преимущества и новые возможности

Дистанционное обучение — это форма обучения без физического присутствия на занятиях. Исторически сложилось так, что дистанционное обучение в основном относится к учебным программам, которые сделали возможным онлайн-курсы для студентов. В настоящее время оно применяется не только к студентам университетов. PlanetaClub предлагает обучение ученикам начальной, средней и старшей школы.

Виды дистанционного обучения

Современное обучение от https://planetaclub.com.ua предлагает много возможностей. Вот несколько способов организовать дистанционное обучение:

Видео-конференция. Это самая популярная форма дистанционного обучения. Уроки и лекции проводятся во время телеконференции или вебинара. В некоторых таких мероприятиях один учитель проводит урок, а другой — отвечает на вопросы и регулярно наблюдает за учениками. Это обеспечивает прямое взаимодействие между учеником и учителем, делая этот способ дистанционного обучения максимально похожим на традиционную классную среду.

Асинхронное обучение. Асинхронное обучение — это поощрение студентов к самостоятельной работе. Групповых занятий нет, только еженедельные задания, которые должны выполняться в срок, установленный отдельно для каждого участника занятий. Этот метод самообучения дает студентам возможность реализовывать свои собственные решения и создавать свои собственные графики обучения. К сожалению, это не способствует групповой интеграции и прямому общению с учителем.

Открытые курсы. Открытые ставки похожи на асинхронные, но они еще менее строгие. Открытые курсы не требуют сдачи еженедельных заданий, что позволяет студентам своевременно посвятить себя учебе и лучше планировать свои внеклассные занятия. Это хороший вариант для сотрудников, работающих полный рабочий день, родителей и всех, кто хочет учиться, но не может вписать традиционные курсы в свой график.

Каждое учреждение имеет свой собственный метод и структуру для проведения дистанционного обучения, и каждое из них, вероятно, вписывается в одну из вышеупомянутых категорий или представляет собой гибрид различных типов дистанционного обучения. Асинхронное обучение и открытые курсы более распространены в высшем образовании.

Преимущества дистанционного обучения

Открытые курсы обеспечивают гораздо большую гибкость — не только с точки зрения места, но и времени, что делает дистанционное обучение хорошим решением для людей, которые работают полный рабочий день во время учебы. Для многих способность совмещать постоянную работу с дистанционным обучением может быть тем, что делает обучение доступным.

С точки зрения затрат, дистанционное обучение обычно дешевле, чем обычные уроки, так как требует меньше ресурсов и инфраструктуры.

Дистанционные курсы часто дают возможность изучить новые области и получить квалификацию, которая может быть недоступна в очной форме, потому что ученик может пройти курс, проводимый каким-либо университетом мира, не выходя из дома.

Развитие дистанционного обучения имеет множество последствий и непредвиденных ситуаций. Ждет ли мир будущее, в котором домашнее образование будет настолько надежным, что придется позабыть о том, что школы закрывались из-за сильного снегопада? Время покажет, как образование будет развиваться, но это прекрасная возможность приспособиться к новым условиям.