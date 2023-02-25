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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » 6 причин перевести ребенка на домашнее обучение

6 причин перевести ребенка на домашнее обучение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Преимущества домашнего обучения для детей

Когда родителям предлагают забрать детей из школы и практиковать домашнее обучение, они часто воспринимают это как что-то негативное. Однако, такой метод обучения предлагает множество преимуществ, возможно даже больше, чем классическое образование (узнать подробнее на https://spb.info-leisure.ru/2021/03/24/kogda-domashnee-obuchenie-rebyonka-luchshe-klassicheskogo/). Ниже представлены 6 причин перейти на домашние обучение. 

   Преимущества домашнего обучения для детей

  1. Гибкость

 Семья может сделать свой рабочий график более гибким, не привязываясь к фиксированному и жесткому распорядку учебного года, с которым дети сталкиваться в школах. Во время каникул или праздников школьникам не нужно беспокоиться о поездках. Вы можете ухать в отпуск в любое удобное для вас время.

  1. Отсутствие контроля со стороны школы

Это означает свободу лучше адаптироваться к этапам жизни, особенно в подростковом возрасте, когда пубертатные изменения более интенсивны. Стиль обучения на дому облегчает жизнь молодым людям, предоставляя им более эффективные периоды адаптации.

  1. Выбирайте, что изучают ваши дети

С раннего возраста воспринимаются способности ребенка, которые имеют как свободу, так и стимул углубляться в интересующие их занятия. Это не значит, что ребенок учится только тому, что он хочет, но даже тому, что ему не нравится, можно учить интереснее, чем на уроках в школе. Многие семьи выбирают классическое образование в качестве основы образования своих детей. 

  1. Преимущество индивидуального обучения

 В то время как в школах учитель, как правило, объяснет материал одновременно 30 или 40 учениками в классе, домашнее обучение обеспечивает индивидуальное обучение, с 1 наставником на 1 ученика. Или 1 репетитор на 2-3 ученика. Эта персонализация настолько эффективна, что 2 часа занятий в день эквивалентны более чем 5 часам в школе, где один учитель делит свое время, пытаясь обслужить десятки учеников.

  1. Интеллектуальное взаимодействие

 В то время как многие ученики смущаются или боятся поднять руку на уроке, чтобы задать вопросы учителям из-за застенчивости или боязни травли, дома ребенок совершенно не стесняется задавать и обсуждать изучаемые темы.

  1. Уверенность в себе

Если у вашего ребенка есть трудности в определенных предметах, но он преуспевает в других, вы можете постепенно структурировать обучение в соответствии с навыками, которые демонстрирует ребенок, помогая ему обрести уверенность в себе.

Но помимо интеллектуальной подготовки важнейшей стороной домашнего воспитания должны быть поиски полного формирования личности. На родетелей возложена миссия помочь ученику стать, по сути, человеком, не просто гражданином с социальными правами и обязанностями, а человеком, стремящимся к самопознанию и использующим свой потенциал.

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