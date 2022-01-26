Обучение на курсах профессиональной подготовки и переподготовки позволяет получить новую специальность и расширить свои знания в интересующей области. После окончания курсов вы будете обладать всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной трудовой деятельности. Для карьерного роста курсы профессиональной переподготовки очень важны.

Кому рекомендуется пройти обучение на курсах переподготовки

Курсы профессиональной переподготовки предназначены для тех, кто уже имеет высшее образование, но не может использовать его для достижения новых высот в своей карьере. При этом вы получите диплом или свидетельство о прохождении профессиональной переподготовке, который даст вам право занять новую должность без дополнительных временных затрат.

В большинстве случаев курсы переподготовки проводятся по специальностям, которые не требуют высшего образования. К ним относятся:

бухгалтеры;

экономисты;

юристы;

менеджеры;

фармацевты;

медсестры;

официанты;

повара;

парикмахеры;

швеи;

массажисты.

В настоящее время очень много специальностей, которые можно освоить за короткий срок. Именно поэтому, чтобы добиться успеха в жизни, необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Для этого и существуют курсы переподготовки. Они помогают приобрести новые знания, необходимые в конкретной сфере деятельности.

Повышение квалификации

На сегодняшний день курсы переподготовки пользуются большим спросом. Благодаря им, можно получить знания и навыки, которые необходимы для работы и продвижения по карьерной лестнице. Преимущества обучения на курсах переподготовки:

Получение новой специальности за короткий срок;

Возможность получить дополнительную профессию без отрыва от основной работы;

Минимальные финансовые затраты;

Предоставление документов об образовании государственного образца;

По окончании курсов проводится итоговая аттестация, по результатам которой выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Диплом дает право работать в той сфере, в которой вы проходили обучение. Центр предлагает пройти обучение специалистов различных сфер деятельности, начиная от бухгалтеров и заканчивая менеджерами, кассирами и юристами. В результате обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который будет являться официальным документом для трудоустройства.

Курсы профессиональной переподготовки помогут вам успешно устроиться на работу и занять свою нишу в выбранной сфере. Вы получите диплом государственного образца и будете иметь дополнительные преимущества при устройстве на новую работу. Программа курсов переподготовки разрабатывается с учетом требований работодателей и пожеланий слушателей. По окончании обучения вы сможете претендовать на более высокую должность или новую профессию.