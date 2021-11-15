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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Дистанционное обучение

Дистанционное обучение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Благодаря современным коммуникационным технологиям обучение может проводиться в удаленном формате.

Благодаря современным коммуникационным технологиям обучение может проводиться в удаленном формате. Главным требованием его организации считается наличие интернета, средства связи и образовательной платформы. Подробнее о дистанционном обучении можно прочитать на сайте https://companion.ua/chto-takoe-dystantsyonnoe-obuchenye-vydy-onlain-obuchenyia-dlia-shkolnykov/.

Популярные формы

Все порталы, образовательные учреждения выдают материалы для обучения с учетом программы. Курс включает лекции, практические задания. Формы обучения могут быть разными:

  • Чат-занятия. Всем присутствующим выдается учебная информация. В данном случае преподаватель один раз объясняет тему, отвечает на вопросы. Такой вариант обучения допускается лишь онлайн, когда собираются все студенты или большая их часть. Чаще всего педагог предварительно назначает такие занятия.
  • Веб-занятие. Такая форма может быть синхронным или асинхронным. Участники присутствуют онлайн, но могут ознакомиться с материалом тогда, когда им удобно.
  • Телеконференция. Этот способ взаимодействия осуществляется с помощью электронной почты. Он востребован в европейских государствах. Задания студентам поступают по e-mail. Их нужно выполнить и отправить.
  • Телеприсутствие. В данном случае студенты получают «виртуальный кабинет». Обучающиеся присутствуют вне аудитории, но у них появляется ощущение, как будто ведется обычная лекция. Востребованным видом учебы считается видеоконференция, интерактивное телевидение.

Все формы обучения удобные для педагогов и студентов. Именно поэтому они такие востребованные и популярные.

Главные плюсы

Дистанционное обучение – удобный вариант получения знаний. У него есть свои плюсы:

  • можно получать знания в удобное время;
  • материал выдается дистанционно, поэтому для получения образования не имеет значение местоположение;
  • есть возможность самостоятельно устанавливать темп обучения;
  • можно освоить новые технологии, а также ознакомиться с коммуникационными средствами;
  • благодаря оперативности помощь предоставляется в любое время;
  • развивается самодисциплина;
  • экономится время деньги;
  • есть быстрый доступ к разной информации;
  • образование доступно всем.

Дистанционное обучение считается новым вариантом предоставления образовательных услуг, но он уже обрел огромную популярность. Это метод развития самомотивации и самообучения. Такое обучение прекрасно подходит тем, кто стремится к совмещению работы и учебы, знакомится с новыми технологиями и желает совершенствоваться в новом направлении.

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