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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Высшее образование » Обучение в ИМЭС

Обучение в ИМЭС

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
imes.su
Получение хорошего образования – один из ключевых факторов будущего успеха

Получение хорошего образования – один из ключевых факторов будущего успеха. Конечно, многое зависит от личности человека, его характера и способностей. Однако без соответствующего диплома у вас не будет шансов найти хорошую работу.

Достойным выбором среди учебных заведений станет Институт международных экономических связей (ИМЭС) в Москве. После его окончания вы сможете стать эффективным управленцем. Это отличный шанс получить должность в одной из российских или зарубежных компаний.

Специальности

Институт готовит специалистов по специальностям:

  • экономика;
  • менеджмент;
  • ГМУ;
  • психология;
  • юриспруденция;
  • бизнес-информатика;
  • реклама и связь с общественностью;
  • педобразование.

В учебном заведении занимаются подготовкой специалистов высокого уровня. После окончания вуза вы получаете диплом бакалавра ИМЭС, а также международное приложение Diploma Supplement.

Прием студентов

Для поступления в институт необходимо окончить 11 классов школы. Причем в ИМЭС принимают даже абитуриентов с минимальными баллами по ЕГЭ. Принимаются также выпускники колледжей. Например, после КМЭПТ (Колледжа мировой экономики и передовых технологий) можно легко поступить в ИМЭС.

Формы обучения

В институте предусмотрены очная, заочная и очно дистанционная форма обучения. Каждый студент выбирает наиболее удобный формат обучения. Очный вариант подходит тем, кто находится в Москве, и занимается только учебной деятельностью.

Заочное обучение обычно выбирают люди, совмещающие учебу с работой. Дистанционка же удобна тем, что позволяет обучаться в институте жителям любых городов и стран. Вам не нужно будет приезжать на занятия в Москву, поскольку весь учебный процесс осуществляется через интернет. При этом обучение является таким же качественным, как при очном и заочном формате.

Почему ИМЭС

Институт занимает достойное место среди учебных заведений страны. Это аккредитованный вуз, занимающийся подготовкой высококвалифицированных специалистов. Выпускники ИМЭС работают в Министерствах России и международных экономических организациях.

Преподавателями вуза являются кандидаты и доктора наук, а также практики, бизнес-тренеры и бизнесмены. Это позволяет студентам получать качественные знания от профессионалов. В вузе имеются платные и бесплатные места, предусмотрены скидки за обучение. Так что поступить в это учебное заведение могут все.

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