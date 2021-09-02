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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Курсы, тренинги » Курсы повышения квалификации рабочих строителей

Курсы повышения квалификации рабочих строителей

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Курсы повышения квалификации для специалистов, занятых в области строительства.

Строительство – достаточно обобщенная трактовка тяжелой, разносторонней работы, которая объединяет узконаправленные и причинно-следственные работы и разнообразные специализации. Исходя из этого, вместе с государственной властью бизнесмены поощряют идею дополнительного образования кадров.

Большинство умений люди обретают прямо на строительной площадке, помогая опытным рабочим. Поэтому большинство специалистов не заинтересованы в дальнейшем обучении. Но это ошибочное суждение, поскольку:

• определенные общестроительные работы осуществляют исключительно опытные мастера с соответствующим образованием и официальным подтверждением на деятельность такого рода;
• на строительных площадках задействуется лишь некоторые методики, а при надобности может не быть мастеров, которые владеют иными знаниями и умениями;
• переподготовка и обучение похожим специальностям дают возможность специалисту осуществлять огромный перечень работ, а всемогущие кадры на вес золота на трудовой бирже;
• при переходе на другую работу тяжело доказать свою квалификацию.

Образовательный центр «ПрофАкадемия» предлагает на своем сайте https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/stroitelstvo курсы повышения квалификации для строителей по шести программам.

Программы обучения

- Организационные работы, привлекаемые застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом.

- Организационные работы при реконструкции и капитальном ремонте.

- Правовое и документационное сопровождение в сфере строительства.

- Эксплуатация объектов ЖКХ.

- Охрана труда в сфере строительства.

- Содержание и обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений в сфере ЖК.

Кому необходимы дополнительные курсы?

Повышение квалификации необходимо:

• при переходе из одной отрасли в иную;
• для продвижения по карьерной лестнице;
• при получении более высокой квалификации;
• при смене должности.

Помимо этого, перечень строительных специализаций включается в список работ с небезопасных для жизни (этот вопрос можно изучить на курсах по производственной безопасности), поэтому переподготовку необходимо выполнять раз в 5 лет, а ежегодно добавочно подтверждать квалификацию.

Срок обучения доступен в двух вариантах и составляет семьдесят два часа или сто сорок четыре. В процессе учебы учащиеся знакомятся с теорией, стажируются в исследовательских лабораториях и на заводах.

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение, которое подтверждает повышение профессионального уровня.

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