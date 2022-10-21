Лучшие сервисы для взаимодействия с блогерами: топ-5

Взаимодействие с блогерами дает преимущество для бизнеса. Поэтому многие компании и индивидуальные предприниматели предпочитают находить таких партнеров. Проблема в том, как это сделать?
Помощниками в решении данного вопроса становятся специальные сервисы. Благодаря таким площадкам можно найти исполнителей для размещения контента. Предлагаем лучшие платформы для взаимодействия с блогерами.
- Telega.in
Это площадка для работы с блогерами в Telegram. В каталоге Telega.in находится более 8 тыс. каналов разной тематики. Так что вы легко выберите нужный вариант. Площадка поможет повысить эффективность вашего бизнеса.
Среди достоинств этого сервиса можно выделить следующие аспекты:
- экономия времени на размещение материалов;
- удобное взаимодействие с блогерами;
- высокий уровень безопасности сделок.
- InstaJet.io
Это еще одна отличная площадка. Она включает в себя более 2 тыс. блогеров. Причем каждый месяц добавляются новые аккаунты. После приобретения пакета размещения вы сможете рассчитывать на помощь персонального менеджера.
Платформа удобна и привлекает своей прозрачностью. Вы сможете контролировать публикации, вести коммуникацию с исполнителями, задавать вопросы в службе поддержке. Это очень хороший вариант для такого взаимодействия.
- trendHERO
Площадка позволяет находить блогеров и проверять их статистику. Это поможет проанализировать различные варианты и принять окончательное решение по выбору. Сервис также позволяет автоматизировать отправку писем блогерам с предложением сотрудничества. Площадка удобна благодаря продвинутому поиску, мониторингу конкурентов и наличию дополнительных опций.
- TGStat
Сервис TGStat может анализировать различные параметры Telegram-каналов. Это касается роста подписчиков, индекса цитирования и других показателей. Платформа помогает искать оптимальные варианты для размещения нативной рекламы. TGStat выгоден благодаря наличию обширного каталога, аналитических данных. Есть возможность для продвижения через Яндекс.Бизнес.
- Getblogger
Это платформа, которая подходит для акций и спецпредложений. С помощью Getblogger вы сможете найти блогеров, которые будут размещать ваши материалы. Для этого сервиса характерны следующие преимущества:
- отсутствие платы за размещение;
- автоматическое взаимодействие с блогерами;
- эффективный подбор исполнителей.