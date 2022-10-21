Лучшие сервисы для взаимодействия с блогерами: топ-5

Взаимодействие с блогерами дает преимущество для бизнеса. Поэтому многие компании и индивидуальные предприниматели предпочитают находить таких партнеров. Проблема в том, как это сделать?

Помощниками в решении данного вопроса становятся специальные сервисы. Благодаря таким площадкам можно найти исполнителей для размещения контента. Предлагаем лучшие платформы для взаимодействия с блогерами.

Telega.in

Это площадка для работы с блогерами в Telegram. В каталоге Telega.in находится более 8 тыс. каналов разной тематики. Так что вы легко выберите нужный вариант. Площадка поможет повысить эффективность вашего бизнеса.

Среди достоинств этого сервиса можно выделить следующие аспекты:

экономия времени на размещение материалов;

удобное взаимодействие с блогерами;

высокий уровень безопасности сделок.

InstaJet.io

Это еще одна отличная площадка. Она включает в себя более 2 тыс. блогеров. Причем каждый месяц добавляются новые аккаунты. После приобретения пакета размещения вы сможете рассчитывать на помощь персонального менеджера.

Платформа удобна и привлекает своей прозрачностью. Вы сможете контролировать публикации, вести коммуникацию с исполнителями, задавать вопросы в службе поддержке. Это очень хороший вариант для такого взаимодействия.

trendHERO

Площадка позволяет находить блогеров и проверять их статистику. Это поможет проанализировать различные варианты и принять окончательное решение по выбору. Сервис также позволяет автоматизировать отправку писем блогерам с предложением сотрудничества. Площадка удобна благодаря продвинутому поиску, мониторингу конкурентов и наличию дополнительных опций.

TGStat

Сервис TGStat может анализировать различные параметры Telegram-каналов. Это касается роста подписчиков, индекса цитирования и других показателей. Платформа помогает искать оптимальные варианты для размещения нативной рекламы. TGStat выгоден благодаря наличию обширного каталога, аналитических данных. Есть возможность для продвижения через Яндекс.Бизнес.

Getblogger

Это платформа, которая подходит для акций и спецпредложений. С помощью Getblogger вы сможете найти блогеров, которые будут размещать ваши материалы. Для этого сервиса характерны следующие преимущества: