5 лучших бирж рекламы в Инстаграм

Социальные сети уже давно перестали быть только местом общения. Такие площадки часто применяются в рекламных целях. Большой популярностью здесь пользуется Инстаграм. Это отличная соцсеть, где блогеры и рекламодатели эффективно взаимодействуют.

Чтобы найти друг друга эти пользователи прибегают к услугам посредников. В роли таковых выступают специальные биржи рекламы. Платформы берут небольшую комиссию за свои услуги, но при этом обеспечивают безопасность. Рассмотрим наиболее популярные биржи.

Instajet

Сервис Instajet.io достаточно молодой, но площадка сумела быстро завоевать популярность. Аккаунты блогеров проходят тщательную проверку, благодаря чему рекламодатель находит надежных партнеров. Механизм взаимодействия предельно прост. Вы выбираете блогера, пополняете баланс и отправляете заявку. После согласования и публикации рекламодатель получает отчет. Все задачи выполняются в срок.

EPICSTARS

Биржа ориентирована не только на Instagram, но также на другие соцсети и мессенджеры. На данной платформе вы найдете множество пабликов и блогеров. В распоряжении пользователей оказывается удобная панель. Поиск блогеров можно осуществлять самостоятельно или через ленту заказов. Исполнитель устанавливает свои собственные расценки. Это отличная биржа, но на ней высокая конкуренция.

PostMarket

Это автоматизированный сервис для рекламы в Инстаграм. Вся работа выполняется в мобильном приложении, что становится важным плюсом для многих пользователей. Система обеспечивает быструю обратную связь и простоту взаимодействия. Однако биржа может сама снизить ваши расценки в случае ухудшения статистики.

GetBlogger

На этой платформе присутствуют даже крупные бренды, что накладывает серьезные требования к блогерам и рекламодателям. Пользователи здесь платят не комиссию со сделок, а за саму возможность взаимодействия на платформе. Так что биржа подойдет далеко не всем.

LabelUp

Для заработка на этой площадке необходимо иметь не менее 15 постов в ленте и от 3000 подписчиков. Для пабликов этот минимум составляет 10 тыс. подписчиков. На бирже много творческих заданий. Предусмотрена веб-версия, а также мобильное приложение. Для рекламодателей созданы отличные условия. Однако блогеры не имеют возможности самостоятельно продвинуть свой аккаунт.

Что выбрать

Выбор конкретной биржи рекламы зависит от целей, которые вы собираетесь решать и предложения самой платформы. Многое здесь зависит и индивидуальных предпочтений пользователей.