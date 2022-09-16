5 лучших бирж рекламы в Инстаграм

ента новостей

13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
13:37
В Ленобласти полицейские догоняли пьяного байкера без прав
13:29
В Петербурге пройдет курс оздоровления блокадница из ЛНР
13:22
СПбГУ запустил курсы русского языка в ЮАР
13:19
Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров
12:38
Полицейские Тосненского района Ленобласти поддержали акцию «Зеленая Россия»
12:04
В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей
11:57
В Ленобласти пенсионер перевел трейдерам аферистам 450 тысяч рублей
11:28
Таможенники задержали подозрительный груз
10:47
В Петербурге задержан автоугонщик, ранее судимый гражданин одной из сопредельных республик
10:16
В Петербурге задержали предприимчивого гражданина, пытавшегося похитить «бесхозный» автомобиль
10:11
Продолжим экспортировать древесину
10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
09:39
Сколько денег придет от «Газпрома»?
09:31
В Ленобласти подняли из воды автомобиль с двумя погибшими
09:21
Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио
09:14
В Петербурге соберутся лидеры патриотических организаций города
09:09
Выставка «Золотое детство»
17:17
В Петербурге будут тренироваться юные хоккеисты из Донецка
16:58
Хайруллин снова забил и помог СКА добыть трудную победу над «Локомотивом» в Ярославле со счётом 3:2
16:27
Депутаты обсудили новые правила расчета платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды
15:45
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере недвижимости
15:43
В Петербурге задержан злоумышленник, обманувший пенсионерку из Приморского района
15:38
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обманувший пенсионерку
15:34
Выездное расширенное заседание коллегии Управления Росреестра по Ленобласти провели в Гатчине
15:32
Сильнейшие боксёры России и Кубы проведут матчевую встречу в Петербурге
15:30
Комиссия поддержала законопроект, который обеспечивает единство кадровой политики Петербурга
15:29
Проведенный Смольным опрос выявил недовольство граждан благоустройством города
14:32
Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию страны зараженной опасным карантинным организмом партии лимонов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Соцсети » 5 лучших бирж рекламы в Инстаграм

5 лучших бирж рекламы в Инстаграм

0
34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Яндекс
Инстаграм отличная соцсеть, где блогеры и рекламодатели эффективно взаимодействуют.

Социальные сети уже давно перестали быть только местом общения. Такие площадки часто применяются в рекламных целях. Большой популярностью здесь пользуется Инстаграм. Это отличная соцсеть, где блогеры и рекламодатели эффективно взаимодействуют.

Чтобы найти друг друга эти пользователи прибегают к услугам посредников. В роли таковых выступают специальные биржи рекламы. Платформы берут небольшую комиссию за свои услуги, но при этом обеспечивают безопасность. Рассмотрим наиболее популярные биржи.

  1. Instajet

Сервис Instajet.io достаточно молодой, но площадка сумела быстро завоевать популярность. Аккаунты блогеров проходят тщательную проверку, благодаря чему рекламодатель находит надежных партнеров. Механизм взаимодействия предельно прост. Вы выбираете блогера, пополняете баланс и отправляете заявку. После согласования и публикации рекламодатель получает отчет. Все задачи выполняются в срок.

  1. EPICSTARS

Биржа ориентирована не только на Instagram, но также на другие соцсети и мессенджеры. На данной платформе вы найдете множество пабликов и блогеров. В распоряжении пользователей оказывается удобная панель. Поиск блогеров можно осуществлять самостоятельно или через ленту заказов. Исполнитель устанавливает свои собственные расценки. Это отличная биржа, но на ней высокая конкуренция.

  1. PostMarket

Это автоматизированный сервис для рекламы в Инстаграм. Вся работа выполняется в мобильном приложении, что становится важным плюсом для многих пользователей. Система обеспечивает быструю обратную связь и простоту взаимодействия. Однако биржа может сама снизить ваши расценки в случае ухудшения статистики.

  1. GetBlogger

На этой платформе присутствуют даже крупные бренды, что накладывает серьезные требования к блогерам и рекламодателям. Пользователи здесь платят не комиссию со сделок, а за саму возможность взаимодействия на платформе. Так что биржа подойдет далеко не всем.

  1. LabelUp

Для заработка на этой площадке необходимо иметь не менее 15 постов в ленте и от 3000 подписчиков. Для пабликов этот минимум составляет 10 тыс. подписчиков. На бирже много творческих заданий. Предусмотрена веб-версия, а также мобильное приложение. Для рекламодателей созданы отличные условия. Однако блогеры не имеют возможности самостоятельно продвинуть свой аккаунт.

Что выбрать

Выбор конкретной биржи рекламы зависит от целей, которые вы собираетесь решать и предложения самой платформы. Многое здесь зависит и индивидуальных предпочтений пользователей.  

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-03-2022, 13:57
Что такое CPA-сети и для чего они нужны
6-07-2022, 07:35
Раз депутат – веди соцсети
6-10-2021, 16:20
SMM продвижение в социальных сетях
2-02-2017, 18:08
Рекламу включи – доход получи!
24-02-2022, 09:16
Биржи выжидают
9-03-2020, 23:27
Биржа фриланса

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
0
93
Вчера, 12:58
В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
0
151
13-09-2022, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
0
140
13-09-2022, 11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
Наверх