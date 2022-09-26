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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оборудование » Польза VPS для бизнеса

Польза VPS для бизнеса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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hostzealot.ru
Технологии оказывают большую помощь бизнесу. Отличным решением станет vps ubuntu

Некоторое время назад интернет воспринимался как нечто неизведанное и малознакомое. Сегодня же это привычная среда для современного человека. Естественно, что возможности всемирной паутины используются представителями бизнеса.

Практически все компании имеют корпоративные сайты. С помощью этих площадок продвигают товары и услуги, а также привлекают новых клиентов. Технологии оказывают большую помощь бизнесу. Отличным решением станет vps ubuntu, что значительно улучшит уровень взаимодействия.

VPS для сайта

Любой успешный сайт нуждается в эффективных инструментах. VPS становится важным технологическим компонентом, повышающим возможности конкретной площадки. Это решение имеет следующие достоинства:

  • надежность;
  • безопасность;
  • эффективность;
  • контролируемость.

Виртуальный приватный сервис (VPS) обеспечивает бесперебойную работу. Загрузка веб-страниц происходит гораздо быстрее. Повышается уровень безопасности платформы. На таком сервере можно разместить сразу несколько площадок. Если что-то подойдет не так, можно будет без проблемы выполнить откатку системы.

VPS или облако

Перед владельцами бизнеса, менеджерами и сетевыми администраторами встает вопрос: «Что лучше использовать – VPS или облачный сервис?» Такая постановка вопроса логична и понятна, ведь в обеих технологиях происходит виртуализация процесса.

Несмотря на некоторые достоинства облака, VPS выглядит наиболее предпочтительным вариантом. При заказе данной услуги компания получает виртуальный сервис в свое распоряжение.

Это приводит к следующих преимуществам:

  • изолированность от других пользователей VPS;
  • возможность самостоятельно запускать и перезагружать сервер;
  • подключение к локальной сети;
  • действия других клиентов VPS не влияют на вас.

VPS для системы ubuntu

Отдельного внимания заслуживает операционная система ubuntu. Она бесплатная и обеспечивает высокий стандарт безопасности. VPS, используемый вместе с этой ОС, отлично подходит российским пользователям.  

Выбрав vps для ubuntu, вы получите доступ к 14 локациям и круглосуточной техподдержке. Вам будут предоставлены надежные сертификаты и накопители. Выдача осуществляется в течение нескольких минут.

Это отличное технологическое решение, которое окажет серьезную помощь бизнесу. Выберите подходящий для себя тариф vps ubuntu и оформите заказ.

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