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Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»

В Петербурге пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Эко-Лофте MORE PLACE пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»

26 сентября с 12.00 до 18.00 в Эко-Лофте MORE PLACE (пр. Кима, 6 (5 мин. пешком от ст.м. «Приморская») пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим». Фестиваль организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приурочен ко Дню борьбы с наркотической зависимостью.
Участников ждет масса активностей, интересные лекции от известных спортсменов и блогеров, дружеская атмосфера.
В программе: тесты ГТО, где можно узнать уровень своей физической подготовки и зафиксировать результат; задать интересующие вопросы известным спортсменам; пообщаться с ЗОЖ-блогерами; определить свой стиль танца на мастер-классах; избавиться от стеснения и раскрепостить себя на актерском тренинге; сделать открытку с вдохновляющей надписью и заклеить капельками из переработанного стекла; принять участие в мастер-классе по живописи с элементами арт-терапии; обсудить вопросы волонтерства, правильного питания, формирования и укрепления семейных ценностей.
Также для участников подготовлены тренинги, нацеленные на раскрытие своего потенциала, личностный рост, ораторское искусство, профилактику девиантного поведения и как бороться с агрессией, бизнес-тренинг и тренинг о проблеме одиночества и депрессии, как пережить несчастную любовь и не поддаваться чужому влиянию.
А также викторина с призами, библиотека на открытом воздухе, ярмарка здоровой еды с возможностью дегустации, спортивные занятия и тренировки, точка профориентации и многое другое.
Участников ждет творческо-концертная программа с участием артистов и ведущих, хедлайнерами которой станут чемпионка России по битбоксу, участница шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Оля Кекс и артист Костя Битеев, участник проектов «Голос.Перезагрузка» и «Х-Фактор».
Во время работы Фестиваля запланировано размещение мобильной лаборатории, где каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис.
А молодые исполнители с авторским материалом, кто хочет принять участие в концерте, могут выложить видео с хештегом #мыпетербургмузыка в социальные сети Instagram или ВКонтакте, лучшие примут участие в концерте.
Справочно: Фестиваль проводится в рамках перечня мероприятий подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

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