Драйверы для светодиодных светильников: функции, особенности, характеристики

Переход на светодиодное освещение – общемировая тенденция. По уровню технологического совершенства, такие системы оставляют далеко позади лампы накаливания, служат дольше, потребляют меньше энергии, характеризуются устойчивостью к внешним нагрузкам, безопасностью. Для эффективной эксплуатации LED-светильников их, однако, нужно укомплектовать источниками питания (драйверами). Что это за устройства? Какие функции они выполняют? Как подобрать решение, на 100% соответствующее эксплуатационным условиям и нагрузкам

Основные функции

Драйвер – это источник питания, его главная задача – обеспечение светильника энергией, необходимой для работы. Используются они в комбинации как с лампами, так и с лентами, линейками, гирляндами. Помимо простого энергообеспечения драйверы решают и следующие задачи:

стабилизация силы тока. Характеристики питания полностью отвечают параметрам LED, что обеспечивает эффективность работы, исключает чрезмерные нагрузки, помогает увеличить срок службы;

защита от сетевых помех и подобных сбоев, благодаря чему светодиод не выйдет из строя;

улучшение характеристик светового потока, он становится ярким, стабильным, приятным глазу, без мерцания;

возможность управления световым потоком, его настройки, изменения яркости. Такой функцией обладают источники питания с диммером.

Драйверы нужны любым светильникам, независимо от специфики применения, домашним, уличным, студийным, домашним, архитектурным, витринным.

Рекомендации по выбору

Чтобы эффективно и безопасно использовать драйвер, нужно ответственно отнестись к его выбору. Базовыми являются следующие параметры:

Номинальная сила тока. Она должна равняться току, потребляемому устройством при максимальной яркости. Мощность. Отображается не конкретным числом, а диапазоном. Зависит от мощности единственного обслуживаемого светодиода либо суммой мощностей множества подключенных LED. Специалисты рекомендуют оставлять запас примерно в 25 процентов, чтобы драйвер не работал постоянно под максимальной нагрузкой. Выходное напряжение. Зависит от количества обслуживаемых LED, методом их подсоединения.

Помимо основных важны и вторичные характеристики, определяющиеся спецификой эксплуатации. Например, на улице нужно устанавливать драйверы с высоким индексом защиты IP, устойчивые к воздействию влаги, выдерживающие низкотемпературные воздействия.