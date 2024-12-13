Драйверы для светодиодных светильников: функции, особенности, характеристики

ента новостей

10:37
Мошенники используют схему в Telegram
10:07
СПБ в топ-3 по активности путешественников
09:21
Чего хотят петербуржцы в 2025 году?
01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей
17:06
Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей
15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
12:05
День Конституции Российской Федерации
11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
11:45
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей
10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
10:57
На корпоративах бывали эксцессы
10:48
В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе
10:31
Опять фиктивно регистрировали мигрантов
10:10
Под Набиуллиной зашаталось кресло?
09:50
Траты на парфюм выросли
20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
20:29
Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей
16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
13:43
В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину
13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера
13:18
Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»
13:10
В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид
13:05
В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина
12:55
В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 16 » Драйверы для светодиодных светильников: функции, особенности, характеристики

Драйверы для светодиодных светильников: функции, особенности, характеристики

0
Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
trion-led.ru
Драйвер – это источник питания, его главная задача – обеспечение LED-светильника энергией, необходимой для работы. Используются они в комбинации как с лампами, так и с лентами, линейками, гирляндами

Переход на светодиодное освещение – общемировая тенденция. По уровню технологического совершенства, такие системы оставляют далеко позади лампы накаливания, служат дольше, потребляют меньше энергии, характеризуются устойчивостью к внешним нагрузкам, безопасностью. Для эффективной эксплуатации LED-светильников их, однако, нужно укомплектовать источниками питания (драйверами). Что это за устройства? Какие функции они выполняют? Как подобрать решение, на 100% соответствующее эксплуатационным условиям и нагрузкам

Основные функции

Драйвер – это источник питания, его главная задача – обеспечение светильника энергией, необходимой для работы. Используются они в комбинации как с лампами, так и с лентами, линейками, гирляндами. Помимо простого энергообеспечения драйверы решают и следующие задачи:

  • стабилизация силы тока. Характеристики питания полностью отвечают параметрам LED, что обеспечивает эффективность работы, исключает чрезмерные нагрузки, помогает увеличить срок службы;
  • защита от сетевых помех и подобных сбоев, благодаря чему светодиод не выйдет из строя;
  • улучшение характеристик светового потока, он становится ярким, стабильным, приятным глазу, без мерцания;
  • возможность управления световым потоком, его настройки, изменения яркости. Такой функцией обладают источники питания с диммером.

Драйверы нужны любым светильникам, независимо от специфики применения, домашним, уличным, студийным, домашним, архитектурным, витринным.

Рекомендации по выбору

Чтобы эффективно и безопасно использовать драйвер, нужно ответственно отнестись к его выбору. Базовыми являются следующие параметры:

  1. Номинальная сила тока. Она должна равняться току, потребляемому устройством при максимальной яркости.
  2. Мощность. Отображается не конкретным числом, а диапазоном. Зависит от мощности единственного обслуживаемого светодиода либо суммой мощностей множества подключенных LED. Специалисты рекомендуют оставлять запас примерно в 25 процентов, чтобы драйвер не работал постоянно под максимальной нагрузкой.
  3. Выходное напряжение. Зависит от количества обслуживаемых LED, методом их подсоединения.

Помимо основных важны и вторичные характеристики, определяющиеся спецификой эксплуатации. Например, на улице нужно устанавливать драйверы с высоким индексом защиты IP, устойчивые к воздействию влаги, выдерживающие низкотемпературные воздействия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-02-2024, 15:36
Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее
26-09-2024, 10:56
Светодиодное освещение для офисных и общественных зданий: на что обратить внимание
28-07-2020, 11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением
17-08-2022, 13:12
Блоки питания для ноутбуков: как выбрать
2-07-2024, 16:21
Выбор кондиционера: от мощности до функций - полное руководство для комфортного микроклимата в вашем доме
30-09-2020, 19:45
Световые конструкции для освещения интерьера

Происшествия на дорогах

Вчера, 22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
Вчера, 11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
Вчера, 10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
11-12-2024, 13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
Наверх