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Питерец.ру » Общество » Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее

Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленсвет
На основной трассе в Петергоф (Санкт-Петербургском проспекте и Санкт-Петербургском шоссе) обновлена система наружного освещения.

На основной трассе в Петергоф (Санкт-Петербургском проспекте и Санкт-Петербургском шоссе) обновлена система наружного освещения. Силами сотрудников «Ленсвета» выполнена замена 621 натриевого светильника на светодиодные.

Общая протяженность магистралей составляет 13 км. Раньше проезжую часть освещали натриевые 400-ваттные лампы. Мощность светильника нового поколения – 240 Вт, цветовая температура – 3000 К (теплый свет). С качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. Осветительные приборы нового поколения потребляют в 1,6 раз меньше электроэнергии в сравнении с традиционными аналогами. Срок службы светодиодных светильников составляет не менее 10 лет.

В планах «Ленсвета» до конца года заменить 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.

Источник: Ленсвет
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