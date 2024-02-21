Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее

На основной трассе в Петергоф (Санкт-Петербургском проспекте и Санкт-Петербургском шоссе) обновлена система наружного освещения. Силами сотрудников «Ленсвета» выполнена замена 621 натриевого светильника на светодиодные.

Общая протяженность магистралей составляет 13 км. Раньше проезжую часть освещали натриевые 400-ваттные лампы. Мощность светильника нового поколения – 240 Вт, цветовая температура – 3000 К (теплый свет). С качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. Осветительные приборы нового поколения потребляют в 1,6 раз меньше электроэнергии в сравнении с традиционными аналогами. Срок службы светодиодных светильников составляет не менее 10 лет.

В планах «Ленсвета» до конца года заменить 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.