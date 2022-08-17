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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Блоки питания для ноутбуков: как выбрать

Блоки питания для ноутбуков: как выбрать

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Выбрать подходящий блок питания для ноутбука несложно.

Выбрать подходящий блок питания для ноутбука несложно. Многие факторы определяют правильный блок питания для вашего ноутбука. К ним относятся цена, технические характеристики и портативность. Кроме того, вы должны учитывать воздействие источника питания на окружающую среду, прежде чем покупать его. Все блоки питания не являются экологически чистыми, а некоторые хуже других с точки зрения окружающей среды. Вы можете на сайте Партс-Плюс подобрать оптимальное зарядное устройство.

Мнение экспертов

Наиболее важным аспектом блока питания ноутбука является его мощность. Более высокая емкость означает больше мощности в вашем распоряжении. Однако это также делает ваш ноутбук более дорогим и тяжелым. Поэтому следует выбирать блок питания с достаточной мощностью для выполнения основных задач без замедления. Большинство стандартных ноутбуков имеют блок питания мощностью 60 Вт или 65 Вт. Если вы хотите обновить свой ноутбук, ищите модель с более высокой мощностью — предпочтительно более 100 Вт — так как она будет работать лучше и прослужит дольше. Чтобы обезопасить себя при покупке блока питания, покупайте его у известных брендов, производящих высококачественную продукцию.

Выбор зарядного устройства всегда сопровождается сравнением технических характеристик. Лучше всего отдавать предпочтение оригинальной и лицензионной продукции. 

Блоки питания в интернет-магазине Parts-Plus

Блоки питания бывают разных форм и размеров в зависимости от предполагаемого варианта использования.

  • Некоторые предназначены только для настенных розеток; другие можно без проблем использовать на столах или в чехлах для ноутбуков.
  • Кроме того, некоторые из них можно использовать в нескольких конфигурациях без каких-либо проблем или потери производительности.
  • Блок питания ноутбука с несколькими портами проще использовать с несколькими устройствами, поскольку вам не нужно покупать несколько кабелей для каждого устройства, с которым вы его используете.

Такие конфигурации помогают уменьшить беспорядок в вашем доме или на рабочем месте, позволяя заряжать несколько гаджетов одновременно с помощью одной системы. Блоки питания с несколькими портами обычно дороже, чем блоки только с одним портом, из-за их большей универсальности и универсальности, которые потенциальные пользователи имеют при выборе одного для своей системы.

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