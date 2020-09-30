Световые конструкции для освещения интерьера

В настоящее время наблюдается тенденция к упрощению освещения. Считается, что чем меньше видно светильники, тем лучше. Многие светодизайнеры в своей работе придерживаются правила: если источник света не является декоративным элементом, украшающим интерьер, то лучше, чтобы он был практически незаметен. С появлением светодиодов и развитием световых технологий светильники становятся всё меньше, поэтому их легче спрятать. При разработке дизайнерских проектов по освещению интерьера все чаще используются индивидуальные световые конструкции, поверхности которых не освещаются, а сами являются источниками света. С их помощью можно экономить пространство и решать различные задачи:

основной свет;

ориентирующее освещение;

функциональный свет;

акцентное освещение.

Как устроены световые конструкции?

Световая конструкция состоит из следующих элементов:

алюминиевый, пластиковый или деревянный профиль, служащий крепёжным элементом для светорассеивающего материала;

композитная панель со светодиодными лентами различного цвета и яркости, подключенными к разным видам управления;

светорассеивающий материал – оргстекло, матовое стекло, специальное тканевое или ПВХ полотно;

печать любого рисунка на светорассеивающем материале светопропускающими красками.

Нанесение объёмной печати на оргстекло или стекло позволяет добиться эффекта витража и визуально расширить пространство.

Виды и способы управления

Световые конструкции позволяют управлять яркостью и цветами освещения, а также изменять цветовую температуру белого, программы, режимы и световые сценарии. Для управления световыми конструкциями используют:

выключатели;

настенные панели;

системы управления «умный дом»;

пульты дистанционного управления;

смартфоны и планшеты;

датчики движения.

При разработке проекта освещения с помощью световых конструкций следует помнить, что минимальная глубина ниши для неё составляет 5 см, оптимальная – 12-15 см, шаг между светодиодными лентами – 10-12 см.

Кроме того, необходимо заранее предусмотреть место для размещения блоков питания светодиодных лент, а также электрический вывод в нишу и дополнительные провода для диммирования.

Установку световой конструкции лучше осуществлять до финальной покраски. При монтаже нельзя допускать попадания пыли и строительного мусора на светорассеивающий материал.

Источник: my-light.ru