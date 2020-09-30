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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Декор, роспись, обои » Световые конструкции для освещения интерьера

Световые конструкции для освещения интерьера

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
В настоящее время наблюдается тенденция к упрощению освещения.

В настоящее время наблюдается тенденция к упрощению освещения. Считается, что чем меньше видно светильники, тем лучше. Многие светодизайнеры в своей работе придерживаются правила: если источник света не является декоративным элементом, украшающим интерьер, то лучше, чтобы он был практически незаметен. С появлением светодиодов и развитием световых технологий светильники становятся всё меньше, поэтому их легче спрятать. При разработке дизайнерских проектов по освещению интерьера все чаще используются индивидуальные световые конструкции, поверхности которых не освещаются, а сами являются источниками света. С их помощью можно экономить пространство и решать различные задачи:

  • основной свет;
  • ориентирующее освещение;
  • функциональный свет;
  • акцентное освещение.

Как устроены световые конструкции?

Световая конструкция состоит из следующих элементов:

  • алюминиевый, пластиковый или деревянный профиль, служащий крепёжным элементом для светорассеивающего материала;
  • композитная панель со светодиодными лентами различного цвета и яркости, подключенными к разным видам управления;
  • светорассеивающий материал – оргстекло, матовое стекло, специальное тканевое или ПВХ полотно;
  • печать любого рисунка на светорассеивающем материале светопропускающими красками.

Нанесение объёмной печати на оргстекло или стекло позволяет добиться эффекта витража и визуально расширить пространство.

Виды и способы управления

Световые конструкции позволяют управлять яркостью и цветами освещения, а также изменять цветовую температуру белого, программы, режимы и световые сценарии. Для управления световыми конструкциями используют:

  • выключатели;
  • настенные панели;
  • системы управления «умный дом»;
  • пульты дистанционного управления;
  • смартфоны и планшеты;
  • датчики движения.

При разработке проекта освещения с помощью световых конструкций следует помнить, что минимальная глубина ниши для неё составляет 5 см, оптимальная – 12-15 см, шаг между светодиодными лентами – 10-12 см.

Кроме того, необходимо заранее предусмотреть место для размещения блоков питания светодиодных лент, а также электрический вывод в нишу и дополнительные провода для диммирования.

Установку световой конструкции лучше осуществлять до финальной покраски. При монтаже нельзя допускать попадания пыли и строительного мусора на светорассеивающий материал.

Источник: my-light.ru

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