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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 09 » Удобная и функциональная онлайн касса для ИП

Удобная и функциональная онлайн касса для ИП

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Узнайте, как выбрать удобную и функциональную онлайн кассу для ИП. Советы, рекомендации и обзор лучших моделей на рынке для малого бизнеса.

С целью повышения конкурентных преимуществ, а также усиления своих рыночных позиций, многие предприниматели обращают внимание на онлайн кассы. В отличие от традиционных расчетно-кассовых устройств, они отличаются компактными габаритными размерами. Более того, онлайн касса для ИП характеризуется удобством, а также расширенными функциональными возможностями.

Особенности и функциональные возможности онлайн касс

В основе любой онлайн кассы лежит программное обеспечение, благодаря которому происходит мгновенный расчет с покупателем, а также автоматическое формирование фискального чека. Это не только ускоряет расчеты с клиентами, но также повышает удобство в плане формирования ежедневных, еженедельных, ежемесячных, а также квартальных отчетов.

Важно отметить, что онлайн касса для ИП – это общее понятие, которое подразумевает устройство, при помощи которого можно производить кассовый расчет. Сегодня такие аппараты представлены такими модификациями:

  1. Фискальные регистраторы. Дают возможность распечатывать чеки, подключаясь к смартфону или планшету для управления.
  2. Автономные кассы. Обычно имеют традиционную конструкцию, где управление происходит при помощи клавиш. Отличается низкой стоимостью и подходит для маленьких торговых точек.
  3. Смарт-терминалы. Современные устройства, которые обеспечивают скорость соединения, а также отличаются интуитивно-понятным интерфейсом, беспроводной связью Wi-Fi.

Примечательно, что Smart терминалы являются подходящей онлайн-кассой для ИП, поскольку дают возможность подключать дополнительные устройства, включая сканеры штрихов и кодов.

iKassa Smart X PAX A930RTX

Преимущества онлайн кассы для предпринимателей

К числу популярных и востребованных функций можно отнести не только распечатку чеков, но также возможность возврата денежных средств, а также внесение аванса или предварительной оплаты. К главным преимуществам такого оборудования относят:

  • подключение по беспроводным каналам связи;
  • легкий вес и компактные габариты, что дает возможность брать терминал с собой на выезд;
  • автономность, поскольку многие аппараты работают от батарейки или аккумулятора;
  • гибкие настройки параметров.

Интуитивно-понятный интерфейс позволяет легко освоиться с работой онлайн кассы. Такой расчетно-кассовый аппарат подходит для самых разных предпринимателей, которые могут использовать его вне зависимости от особенностей и специфики своего бизнеса: производство товаров, торговля, услуги, прочее.

Если вы желаете купить онлайн кассу для ИП, обращайтесь в нашу компанию ООО «АЙЭМЛЭБ», сотрудники которой помогут выбрать подходящий аппарат, организуют доставку и установку аппарата настройку программного обеспечения.

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