Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге запускают онлайн-акцию для всех, кто хочет поддерживать физическую форму во время нахождения дома из-за коронавируса. Так, активисты ОНФ проведут ряд онлайн-тренировок, к которым можно будет присоединиться в группах ОНФ в социальных сетях. Известные тренеры и спортсмены поделятся со зрителями основными упражнениями, выполняя которые петербуржцы смогут сохранить свою форму.

Кроме того, в группах ОНФ тренеры проведут онлайн-консультации для всех желающих. Любой сможет задать профессионалу вопрос, касающийся физической активности и правильного питания. Информация об онлайн-эфирах будет публиковаться в сообществах ОНФ.

«Сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом и наши граждане также вынуждены оставаться дома, очень важно помнить о своем здоровье. Как известно, спорт – это жизнь. Наши активисты проведут занятия, чтобы люди, даже находясь дома, не теряли свою физическую форму и укрепляли здоровье. Упражнения, которые покажут наши тренеры, отлично подойдут для семейной физкультуры», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.