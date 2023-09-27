"3 в 1" - программная касса

Представляем программную цифровую онлайн кассу, она содержит в себе принтер чеков, банковский терминал и сканер штрих кодов. На территории Республики Беларусь нашла широкое применение в магазинах, в кафе фудкортах, в курьерской службе, сфере услуг, в выездной торговле, в интернет- магазинах. Оптимизирована для платежей Банковскими картами: VISA, MasterCard, МИР, БЕЛКАРТ.
Подключение эквайринга возможно в нескольких банках: МТБанк, БЕЛВЭБ, BSB, Беларусбанк, Белгазпромбанк.
Характеристики программной кассы
- Сенсорный дисплей.
- Операционная система Android от 6.
- Универсальность.
- Автономность.
- Мобильность.
- Приемлемая цена.
- Бесплатный сервис.
Приобретение данного оборудования освободит от лишних трат на покупку дополнительных устройств, это настоящий помощник в бизнесе.
Программная касса по сути мобильная программа, приложение, которое легко установить не только на кассу, но и на смартфон или планшет она может:
- Разными способами принимать плату за товар или услуги, наличным или безналичным расчетом;
- Вести учёт товара.
- Формировать систему лояльности.
- Проводить финансовую аналитику.
- Печатать чеки.
- Высылать электронные чеки на email покупателю.
Для предпринимателей существенная помощь в упорядочивании и автоматизации процессов торговли, поможет избежать ошибки: человеческий фактор значительно меньше имеет влияние. Программная касса, в отличие от человека, не забудет отправить данные в налоговую, предложить скидку покупателю или напомнить о заведении карты лояльности. Личный кабинет открывает всю информацию о движении денек, работе кассиров в онлайн режиме. Системы отчётов помогут выяснить, какой товар выгодней заказать, определить эффективность работы между продавцами. А сервис "E-POS" делает возможным принимать оплату безналичными платежами даже без банковских карт, при помощи телефонного бакинга, по QR коду. На предприятиях общественного питания, программная касса интегрируясь с дополнительными программами, например QuickResto, сделает возможным управление производством продуктов и обслуживание клиентов за столиками. Интеграция происходит и с программой 1С, с сервисом доставки, учёта товаров и даже с электронными весами. Эта программа работает на любых электронных устройствах и компьютерах, на системе Android и Window, Linux и других.
Современная новаторская программная касса, обрадует вас своими возможностями и скоростью выполнения операций, встроенным эквайрингом, удобством и предсказуемостью. В Беларуси Sмарт кассу купить можно на сайте ikassa.by.
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