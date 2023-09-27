"3 в 1" - программная касса

Представляем программную цифровую онлайн кассу, она содержит в себе принтер чеков, банковский терминал и сканер штрих кодов. На территории Республики Беларусь нашла широкое применение в магазинах, в кафе фудкортах, в курьерской службе, сфере услуг, в выездной торговле, в интернет- магазинах. Оптимизирована для платежей Банковскими картами: VISA, MasterCard, МИР, БЕЛКАРТ.

Подключение эквайринга возможно в нескольких банках: МТБанк, БЕЛВЭБ, BSB, Беларусбанк, Белгазпромбанк.

Характеристики программной кассы

Сенсорный дисплей.

Операционная система Android от 6.

Универсальность.

Автономность.

Мобильность.

Приемлемая цена.

Бесплатный сервис.

Приобретение данного оборудования освободит от лишних трат на покупку дополнительных устройств, это настоящий помощник в бизнесе.

Программная касса по сути мобильная программа, приложение, которое легко установить не только на кассу, но и на смартфон или планшет она может:

Разными способами принимать плату за товар или услуги, наличным или безналичным расчетом; Вести учёт товара. Формировать систему лояльности. Проводить финансовую аналитику. Печатать чеки. Высылать электронные чеки на email покупателю.

Для предпринимателей существенная помощь в упорядочивании и автоматизации процессов торговли, поможет избежать ошибки: человеческий фактор значительно меньше имеет влияние. Программная касса, в отличие от человека, не забудет отправить данные в налоговую, предложить скидку покупателю или напомнить о заведении карты лояльности. Личный кабинет открывает всю информацию о движении денек, работе кассиров в онлайн режиме. Системы отчётов помогут выяснить, какой товар выгодней заказать, определить эффективность работы между продавцами. А сервис "E-POS" делает возможным принимать оплату безналичными платежами даже без банковских карт, при помощи телефонного бакинга, по QR коду. На предприятиях общественного питания, программная касса интегрируясь с дополнительными программами, например QuickResto, сделает возможным управление производством продуктов и обслуживание клиентов за столиками. Интеграция происходит и с программой 1С, с сервисом доставки, учёта товаров и даже с электронными весами. Эта программа работает на любых электронных устройствах и компьютерах, на системе Android и Window, Linux и других.

Современная новаторская программная касса, обрадует вас своими возможностями и скоростью выполнения операций, встроенным эквайрингом, удобством и предсказуемостью. В Беларуси Sмарт кассу купить можно на сайте ikassa.by.