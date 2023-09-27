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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » "3 в 1" - программная касса

"3 в 1" - программная касса

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ikassa.by
Представляем программную цифровую онлайн кассу, она содержит в себе принтер чеков, банковский терминал и сканер штрих кодов.

Представляем программную цифровую онлайн кассу, она содержит в себе принтер чеков, банковский терминал и сканер штрих кодов. На территории Республики Беларусь нашла широкое применение в магазинах, в кафе фудкортах, в курьерской службе, сфере услуг, в выездной торговле, в интернет- магазинах. Оптимизирована для платежей Банковскими картами: VISA, MasterCard, МИР, БЕЛКАРТ.

Подключение эквайринга возможно в нескольких банках: МТБанк, БЕЛВЭБ, BSB, Беларусбанк, Белгазпромбанк.

Характеристики программной кассы

  • Сенсорный дисплей.
  • Операционная система Android от 6.
  • Универсальность.
  • Автономность.
  • Мобильность.
  • Приемлемая цена.
  • Бесплатный сервис.

Приобретение данного оборудования освободит от лишних трат на покупку дополнительных устройств, это настоящий помощник в бизнесе.

Программная касса по сути мобильная программа, приложение, которое легко установить не только на кассу, но и на смартфон или планшет она может:

  1. Разными способами принимать плату за товар или услуги, наличным или безналичным расчетом;
  2. Вести учёт товара.
  3. Формировать систему лояльности.
  4. Проводить финансовую аналитику.
  5. Печатать чеки.
  6. Высылать электронные чеки на email покупателю.

Для предпринимателей существенная помощь в упорядочивании и автоматизации процессов торговли, поможет избежать ошибки: человеческий фактор значительно меньше имеет влияние. Программная касса, в отличие от человека, не забудет отправить данные в налоговую, предложить скидку покупателю или напомнить о заведении карты лояльности. Личный кабинет открывает всю информацию о движении денек, работе кассиров в онлайн режиме. Системы отчётов помогут выяснить, какой товар выгодней заказать, определить эффективность работы между продавцами. А сервис "E-POS" делает возможным принимать оплату безналичными платежами даже без банковских карт, при помощи телефонного бакинга, по QR коду. На предприятиях общественного питания, программная касса интегрируясь с дополнительными программами, например QuickResto, сделает возможным управление производством продуктов и обслуживание клиентов за столиками. Интеграция происходит и с программой 1С, с сервисом доставки, учёта товаров и даже с электронными весами. Эта программа работает на любых электронных устройствах и компьютерах, на системе Android и Window, Linux и других.

Современная новаторская программная касса, обрадует вас своими возможностями и скоростью выполнения операций, встроенным эквайрингом, удобством и предсказуемостью. В Беларуси Sмарт кассу купить можно на сайте ikassa.by.

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