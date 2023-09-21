Как отпраздновать день учителя?

В начале октября в России отмечают День учителя. Педагог — не просто профессия, а призвание. И если в вашем классе или классе вашего ребенка работают по-настоящему душевные, талантливые учителя, то вам, конечно же, хочется их поздравить особенно.

Предлагаем несколько идей, как сделать это день незабываемым.

Для классного руководителя

Хороший классный руководитель — это вторая мама для школьников. Никто в образовательном учреждении не заботится о детях так, как этот учитель. Поэтому поздравить его хочется особенно.

Если погода хорошая, можно отправиться всем классом в поход или на пикник, заказав выездной фуршет, либо сходить вместе в парк, выехать за город, погулять по центру города. Только важно, чтобы организовывали это все родители, а педагогу оставалось только радоваться обществу любимых ребят и отдыхать.

Если с погодой не повезет, стоит выбрать мероприятие в помещении — театр, кино, музей. Будет здорово, если само мероприятие выберет под свои интересы учитель (особенно удачно это для старшеклассников, так как они могут разделить эти интересы или просто ближе узнать педагога).

Чудесным подарком для учителя станет блокнот, в котором каждый из учеников напишет свои пожелания и благодарности, приятные воспоминания, связанные с классным руководителем и другие подобные теплые слова. Это невероятно трогательно и особенно актуально для выпускных и уже выпустившихся классов.

Для всех учителей в школе

Не менее важно поздравить и других учителей. Тут будет здорово, если активные школьники из разных классов организуют: